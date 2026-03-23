中国AI大規模言語モデルのトークン呼び出し量、2週連続で世界首位

世界最大のAI言語モデルAPI（ソフトウエア同士が情報や機能をやり取りするための仕組み）集約プラットフォームのOpenRouterが発表した最新のデータによると、3月15日時点で中国のAI大規模言語モデルの週間呼び出し量は4兆6900億トークンに達し、2週連続で米国を上回り、世界首位になったとのことです。また、世界の利用量ランキングの上位3位は、すべて中国のモデルが占めたとしています。

モルガン・スタンレーは、中国におけるAI推論トークンの消費量について、2025年の約10京から2030年には約3900京へと増加し、5年間で約370倍に拡大するとの見通しを示しています。

AIの分野おいて、トークンはモデルが情報を処理する際の最小単位とされており、利用者の質問やAIが生成するコードなどは、最終的にトークンへと分解され演算が実施されます。このため、トークン呼び出し量はAIモデルの稼働状況や産業的価値を測る重要な指標とされており、利用量が多いほどモデルの利用が進み、実際に生み出される価値も大きいことを意味するとしています。（提供/CGTN Japanese）