建売住宅販売の札証物産（株）（北海道）ほか1社が民事再生法の適用を申請、「impro（イプロ）」などを展開していた
札証物産（株）（札幌市中央区）と、関連の札証商事（株）（札幌市白石区）は3月23日、札幌地裁へ民事再生法の適用を申請し同日、監督命令を受けた。申請代理人は石田渉弁護士（森・濱田松本法律事務所外国法共同事業、東京都千代田区丸の内2−6−1）ほか4名。監督委員には磯田丈弘弁護士（弁護士法人札幌つづみ星法律事務所、札幌市中央区大通西10−4−16）が選任された。
負債は札証物産が債権者約120名に対して約60億円、札証商事が債権者約10名に対して約1億円、2社合計約61億円。
札証物産は、建売住宅のハウスメーカーとして自社ブランド「impro（イプロ）」などを展開。札幌市内ではトップクラスの実績を誇り、建売販売のほか注文住宅やリフォーム工事、アパートや駐車場の賃貸も併営し、2021年8月期には54億8005万円の売上高を計上していた。以降も積極的な営業展開を進め、2022年8月期まで4期連続増収となるなど好調に推移していた。
札証商事は、札証物産の資材調達部門として稼働し、2025年6月期の売上高は約3億5000万円を計上していたが、札証物産に連鎖した。
なお、東証グロース上場の（株）ロゴスホールディングス（札幌市中央区）のグループ会社、豊栄建設（株）（札幌市中央区）との間でスポンサー契約を締結済みであり、事業を再建する予定としている。
※札証物産（株）（TSRコード:010029540、法人番号:2430001006810、札幌市中央区南7条西1−13−6−6、設立1965（昭和40）年9月、資本金7000万円）
※札証商事（株）（TSRコード:010105735、法人番号:6430001006807、札幌市白石区川北1条3−1−21、設立1975（昭和50）年8月、資本金1000万円）
※（株）ロゴスホールディングス（TSRコード:136210627、法人番号:4430001081892、札幌市中央区）
※豊栄建設（株）（TSRコード:010284451、法人番号:7430001014437、札幌市中央区）