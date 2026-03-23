東京都台東区の路上で約4億2000万円が入ったスーツケースが強奪された事件。3月14日に警視庁は7人の男を事後強盗の疑いで逮捕した。

【写真】ひき逃げが起きた上野の現場付近。乗り捨てられた逃走用車両も

被害にあったのは中国人と日本人の男女5人グループ。容疑者らは催涙スプレーなどを駆使し大金を奪って逃走した。

「逮捕された人のうち3人が現役の暴力団組員であることが判明。指示役とみられるのは山口組弘道会系の組幹部・狩野仁琉容疑者（21）と知人の小池恒児容疑者（47）です。実行役、逃走車両の準備役として住吉会系と極東会系の組織幹部も逮捕されている。警視庁暴力団対策課によれば事件当時、狩野、小池容疑者はそれぞれ停車していた軽自動車とミニバンから実行役に指示を飛ばし、住吉会系幹部の男らがそれに従い犯行に及んだ」（大手紙社会部記者）

狩野容疑者は逮捕者のうちで最年少だが、最も主犯格に近いとされている。弱冠21歳にして組織幹部を務めるこの男は何者なのか。

「狩野容疑者が幹部を務める弘道会系傘下の組織は、もともと彼の父親がトップだった。現在、父親に代わり、息子の狩野容疑者が組を取り仕切っているとみられます」（前出・大手紙社会部記者）

飲食店を経営する狩野容疑者の知人はこう話す。

「彼が18歳くらいのときに、お父さんと一緒に来店されて『こいつ息子だからよろしく』と紹介されました。その頃からお父さんのお付きを始めたみたいです。お父さんは有名人で、ひと昔前だとここら辺の夜の界隈では知らない人はいないくらいでしたね。息子はしっかり挨拶もするし、変な飲み方はしない。基本的には気のいい子です」

犯行後には、堂々と夜の街を飲み歩く狩野容疑者の姿が目撃されていた。逃走に使われたミニバンが移動した先とされている埼玉県川口市の飲食店店主はこう明かす。

「先月、彼が近くのキャバクラで小池さん（容疑者）と飲んでいるときに会いました。私は小池さんと知り合いで、その縁で狩野さんとも知り合った。2人は歳が離れていますが、仲が良かったみたいです。その日は羽振りよさそうに飲んでいましたけどね。実行役じゃないから『捕まらない』と踏んでいたのか……」

一夜にして奪われた大金はどこへ消えたのか。捜査はまだ始まったばかりだ。

※週刊ポスト2026年4月3日号