料理研究家のリュウジ氏（39）が23日までに自身のXを更新。大手料理レシピサイトの改変に異議を唱えた。

「クックパッドの新機能酷すぎる」と前置きした上で「InstagramやXなどクックパッドに載せてない料理家さんのレシピを簡単に取り込めて元投稿にアクセスしなくてもクックパッドアプリで完結出来るシステム こっちは必死で自己アカウントで頑張ってんすけど あまりにもレシピ製作者にリスペクトがない」と書き出した。

続けて「しかも無料版で張り付けられるのは5レシピのみでそれ以上は『クックパッド』に課金が必要みたいだ クックパッドに投稿されてるレシピならまだしも他のSNSから勝手にレシピ取り込んでそれで金を稼ぐってどうなのよ 料理家さん許せないだろこれ」と投げかけた。

さらに「俺のレシピ取り込んでみた 作り方も全部取り込まれた こんなんされたら元記事みないでクックパッドだけ観るようになるから料理家は一つもメリットなく この機能は5レシピ以降課金が必要なのでクックパッドにだけメリットがあるシステムです」とつづった上で「さすがに酷すぎないかこれ」と主張した。

一般アカウントがリュウジ氏の主張に反応。「クックパットの利用規約では禁止されている行為を、他者に対しては平気で営利目的で実装してるのはどう言う企業倫理なんでしょうね？」と投げかけ、利用規約の16条の条文を公開。「(16)本サービスの全部または一部を営利目的で、使用方法を問わず利用する行為（それらの準備を目的とした行為も含みます。但し、当社が認めた場合は除きます。）」とあった。

リュウジ氏は当該投稿を引用し「話にならないですね、自分のコンテンツは守り、他はどうでもいいのでしょう 倫理観ぶっこわれてます」と怒りをあらわにした。

今回、クックパッドがリリースした機能が「レシピスクラップ」。22日、公式Xを更新し声明を発表。

「今回リリースした『レシピスクラップ』機能について、さまざまなご意見をいただいております。特に、レシピを発信されている方々への影響や敬意に関するご懸念については、真摯に受け止めています。本機能は、SNSやウェブで見つけたレシピを『あとで作るための個人の記録』として整理できるようにするものです。レシピを公開・再配布するものではありません。元の投稿へのリンクを必ず掲載し、投稿者のページへ直接アクセスできる形にしています」としている。

続けて「私たちは、レシピは『実際に作られてこそ価値が広がる』と考えています。見つけたレシピにもう一度出会い、日々の料理につながる体験を増やしたいという思いから、この機能を開発しました。『いざ作りたい時にあのレシピが見つからない』という問題を解消し、リンクから元の動画や投稿にもすぐ戻れます。ぜひ一度使っていただき、改善点をお知らせください」とした。

「一方で、レシピを発信されている方々への敬意や、その価値が適切に伝わることについては、まだ十分ではない部分があると認識しています。レシピを発信されている方々の思いが損なわれることのないよう、いただいたご意見をもとに、機能の仕様も含めた見直しを進めてまいります。レシピを発信されている方々と直接お話ししながら、よりよい形を一緒につくっていきたいと思っています。本機能についてお気づきの点や率直なお声を、ぜひ下記の専用窓口よりお聞かせください」と投げかけている。