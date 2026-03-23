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東京大学博士課程の韓国人留学生パクくんが、YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」で「日本人が知らない、語学が伸びる韓国式の考え方」と題した動画を公開した。



英語などの語学学習で「勉強しているのに話せるようにならない」と悩む人に対し、自身の日本語習得経験に基づいた「3つの実践方法」を解説。座学よりも実践を重視する姿勢こそが、語学の壁を突破する鍵になると語った。



パクくんは冒頭、「僕もそうでした」と学習者の悩みに共感を示しつつ、まず1つ目のポイントとして「モチベーションを持つ」ことの重要性を説いた。なんとなく始めた学習は挫折しやすく、「なぜその言語を学ぶのか」を明確にすべきだと指摘。試験の成績といった目標よりも、「好きなアイドルと話したい」「現地で仕事がしたい」といった具体的かつ強烈な欲求のほうが長続きするという。

パクくん自身、来日当初に参加した野球部の飲み会で「3時間一言も喋れなかった」経験があり、「飲み会で透明人間になりたくない」という切実な思いが日本語学習の原動力になったと振り返った。



2つ目のポイントは「とにかく話す」こと。「語学は座学ではなく、実践で覚えるもの」だと断言し、机上の勉強よりも毎日少しでも話す環境を作ることが重要だと語る。具体的な方法として、言語交換イベントへの参加や、趣味を通じた友人作りを推奨。さらに、その言語を使わざるを得ない環境に身を置くため、接客業などのアルバイト（自身は韓国料理屋や調査バイトなど）をすることを勧めた。



3つ目のポイントは「たくさん聞く」こと。教科書の音声は退屈で続かないため、YouTubeや映画など「自分が楽しいと思えるコンテンツ」を活用すべきだと提言した。また、漫然と聞き流すのではなく、街中の会話を「意識的に聞く」ことや、聞こえた音声をそのまま真似して発音する「シャドーイング」を行うことが、「最強の練習法」だと強調した。



動画の最後には、留学生の中で最も上達が早いのは「現地の恋人がいる人」だと冗談交じりに真理を突きつつ、「結局は日常でいかに話すか」に尽きると結論づけた。日々の小さな積み重ねと実践のサイクルを回すことが、確実な語学力向上へとつながっていくだろう。