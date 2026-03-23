米大学バスケットボールNCAAトーナメント

バスケットボールで「世界一背の高い10代男子」のギネス記録を持つフロリダ大学のオリバー・リウが改めて注目を集めている。NCAAトーナメント1回戦のプレーリービューA&M大との一戦の試合終盤に出場。身長236センチを誇る規格外の選手に、ファンの間でも衝撃が走っている。

米放送局「CBSスポーツ」公式Xは「大学バスケットボール史上、最も背の高い選手を観察する」と記して、リウのプレー動画を公開。コート上で並ぶ選手たちの中でも、リウの大きさは圧倒的で、スケールの違いはひと目瞭然。横に立った選手も203センチと長身もリウと並ぶと小さく見えてしまう。

強烈なインパクトにファンも驚きを隠せない。SNSではさまざまなコメントが寄せられた。

「この男、身長8フィートくらいあるのか？」

「非現実的だ」

「彼はどこで育ったんだ？」

「相手チームは怯えている」

「おいおい、スキルの問題じゃないんだ。ただゴールの近くに立ってるだけで、計算が崩れる」

「この子が可哀想だよ!! だって服とかドアとか、何もかもが普通と程遠いんだぞ」

「この右の選手は身長6フィート8インチらしいぞ（笑）」

「まさに頭一つ抜けている」

「彼がプレーするなら、ちゃんとバスケの試合見るかも」

「一体どうしてこんなことが可能なんだ？」

「まじか。でかすぎる壁だ」

「巨人の遺伝子だな」

リウは世界的に有名な米スポーツトレーニング施設兼寄宿学校の「IMGアカデミー」に所属していた16歳の時点で、身長226.98センチだった。その長身で「世界一背の高い10代男子」としてギネス記録に登録されていた。過去に米スポーツメディア「ブリーチャー・レポート」も公式Xで、「世界一背の高い10代男子」のギネス記録を持つオリバー・リウは8歳で6フィート1インチ（約185センチ）だった」と紹介していた。



（THE ANSWER編集部）