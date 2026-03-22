個室で桜を満喫できる!? ストリングスホテル 名古屋「個室でお花見プラン」実施

ベストブライダルが運営する「ストリングスホテル 名古屋」（愛知県名古屋市中村区）内、フレンチレストラン「グラマシースイート」では、お花見を楽しめる個室プランを期間限定で販売します。

同プランでは、和とフレンチの融合する“フレンチジャポネ”をテーマにしたシェフ特製のコース料理を楽しめます。

また、期間限定で販売する“シャンドンロゼ”はピンクのバラの色調が特徴で、いちごやざくろ、チェリーが奏でる芳醇な味わい。桜の装飾を施された空間で天候に左右されずにお花見を楽しめます。

家族や友人・女子会や誕生日会など非日常の空間で優雅なひとときをぜひ、楽しんではいかがでしょうか。

■「個室でお花見プラン」概要

●場所：ストリングスホテル 名古屋1階フレンチレストラン「グラマシースイート」

●期間：3月17日〜4月30日

●料金：個室料 11,000円（消費税込み・サービス料15％別） ※別途 食事料金

●HP：https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_15729/

＜和とフレンチが融合する“フレンチジャポネ”「春の祝祭〜花うらら〜」＞

コーステーマは「春の庭園」。桜鯛や春苺といった旬の食材を主役に、地元愛知が誇るブランド米「あいちのかおり」や西京味噌・蕗の薹など、和の調味料やエッセンスを独創的なフレンチの技法で昇華させました。

●販売期間：2026年3月13日〜5月14日

●営業時間：

・ランチタイム：平日 11:30〜15:00／土日祝 11:00〜15:00

・ティータイム：15:00〜17:00

・ディナータイム：平日（月〜木） 17:00〜21:00／金土日祝 17:00〜22:00

●電話番号：052-589-0787（レストラン代表）

●詳細URL：https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_14460/

●料金（消費税込・サービス料15%別）：

・ランチタイム：平日3,630円〜／土日祝3,850円〜

・ディナータイム：平日7,480円〜／土日祝8,030円〜

●メニュー内容：

＜ディナーメニュー「ブルックリンコース」9,350円〜 （※消費税込・サービス料15％別） ＞

※仕入れ状況によって一部メニュー変更になる場合あり

【冷製料理】桜鯛と愛知トマトのカルパッチョ 緑黄色野菜のクーリ 「がり」のコンディメント

【温製料理（1）】栄螺のパイ包み焼き 西京味噌と黒一味の風味で

【温製料理（2）】「あいちのかおり」と春キャベツのリゾット 蕗の臺味噌のアクセント

【魚料理】伊佐木のムニエル ホワイトアスパラガスを添えて 瀬戸内レモンのソース

【肉料理】南半球の仔牛ロースとリードヴォー 長芋のベニエ 実山椒とマデラ酒のソースで

【デザート】春苺 ティラミスにして

【ひととき】珈琲／紅茶

◇＜期間限定のドリンク＞

「シャンパン&スパークリングワイン世界選手権 2024」にて Best Australian SparklingWine受賞

グラスに注げば、エレガントなピンクのバラの色調に、きめ細やかな泡が美しく舞い踊ります。いちごやざくろ、チェリーが奏でる芳醇なアロマ。フレッシュでありながら深みのある風味が、のびやかな酸味とともに五感を優雅に解き放ちます。世界が賞賛したその一滴を、心ゆくまで堪能できます。

●料金：1杯 2,100円（消費税込み・サービス料15％別）

※数量限定入荷

◇＜オプション商品＞

●花束（消費税込み）

・申し込み期限：予約日の1週間前

・その他：色の指定が可能です。希望の花束の色を知らせてください。

●オーダーケーキ（消費税・サービス料15％込み）

●ナンバーケーキ：予約日の7日前まで

●アニバーサリープレート：予約日の3日前まで

●その他オーダーケーキ：予約日の1日前まで

※ケーキの持ち帰りはできません。

（エボル）