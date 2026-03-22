シロノワール、クロネージュ味のお菓子が爆誕。森永製菓とコメダ珈琲店のコラボお菓子は見逃せない。

森永製菓は、2026年3月17日から期間限定で、「珈琲所 コメダ珈琲店」とコラボレーションしたお菓子を販売しています。

コラボのお菓子は全部で4種類

森永製菓定番のブランドから、コメダ珈琲店の人気スイーツを再現したお菓子が新登場しました。

「クロネージュ」をイメージした小枝とミニエンゼルパイ、「シロノワール」をイメージしたクッキー。そして、コメダ珈琲店のお店に行っても味わうことができない、このコラボレーション限定の「キャラメルオーレ」をイメージしたチョコボールの4種類5品がラインアップ。コメダ珈琲店の味わいを手軽に味わえます。

・小枝＜クロネージュ＞、小枝＜クロネージュ＞ティータイムパック

ココア味のバウムクーヘンにソフトクリームをのせたコメダ珈琲店の人気デザート「クロネージュ」を再現した小枝です。

サクサクのココアビスケットクランチとココア風味のホワイトチョコレートを使用しています。

内容量は「小枝＜クロネージュ＞」が44本入り（4袋×11袋）、「小枝＜クロネージュ＞ティータイムパック」が100g。

・ミニエンゼルパイ＜クロネージュ＞

こちらも「クロネージュ」をイメージした味わいです。エンゼルパイのビスケット生地をココア味にすることでバウムクーヘンを表現、ふわもちのマシュマロでソフトクリームとシロップの味わいを表現しています。

内容量は8個入り。

・シロノワールサンドクッキー

コメダ珈琲店の人気デザート「シロノワール」の"あの味"を再現したサンドクッキーです。デニッシュ生地をイメージしたメープル香るクッキーで、ソフトクリームを表現したクリームを挟んでいます。

内容量は8個入り。

・チョコボール＜キャラメルオーレ＞

コメダ珈琲店の「アイスオーレ」と森永製菓の「チョコボール＜キャラメル＞」を組み合わせて、今回のコラボ限定オリジナルフレーバー「キャラメルオーレ」を考案しました。「アイスオーレ」をイメージしたチョコで、チョコボールのキャラメルをコーティングしています。

内容量は95g。

いずれの商品もオープン価格です。全国のスーパーなどで販売しています。

東京バーゲンマニア編集部