【スタバ】「My フルーツ3 フラペチーノ」に「完熟白桃」が新登場！ピーチティー風カスタム美味しそう

スターバックス コーヒー ジャパンは、2026年3月18日から「My フルーツ3 フラペチーノ 完熟白桃」を販売しています。一部店舗限定のビバレッジです。

ベースに「フルーツミックス」が新登場

"フルーツで遊びつくす"をコンセプトに、ブレンドするフルーツ、カップインするフルーツ、ホイップクリームのフルーツから、自分の好みに合わせて素材を選べるカスタマイズ型のフローズンフルーツフラペチーノです。

3月18日から、みずみずしく熟した白桃の甘さと香りの「完熟白桃」が新登場しました。SNSではさっそく飲んだ人から「桃にハズレなし！うまい！」「とにかく美味しすぎてまた飲む」といった声が上がっています。

完熟白桃をそのまま凍らせてフルーツミックスベースとブレンドし、もぎたての白桃のようにシャキッとした食感の果肉ソースと合わせています。ひと口ごとに白桃の果肉感と豊満な甘さが広がりながらも、すっきりとした後味で最後まで軽やかに楽しめます。

まずはそのままで完熟白桃の風味を味わい、気分に応じて白桃の果実感と好相性のブラック ティーをベースに組み合わせれば、紅茶の香りとほのかな渋みがプラスされ、ピーチティーのような華やかな風味になります。

Tallサイズのみの提供で、価格はテイクアウトの場合776円、店内利用の場合は790円です。

また、「My フルーツ3 フラペチーノ 完熟白桃」の登場に合わせ、ベースには新たに「フルーツミックス」が登場しました。

これまでのミルクとティーのベースにフルーツミックスが追加され、フルーツが軸のすっきりとした味わいを楽しめるように。ブレンドするフルーツやカップインするフルーツとの組み合わせによって味わいが変化する、「My フルーツ3 フラペチーノ」ならではのカスタマイズの楽しみが広がります。

「My フルーツ3 フラペチーノ」の取り扱い店舗は公式サイトで確認できます。都内の対象店舗は「麻布十番2丁目店」「アーバンドック ららぽーと豊洲3 地下1階店」「表参道ヒルズ店」「渋谷ストリーム店」「ミーツ国分寺店」「南町田グランベリーパーク店」「町田東急ツインズEAST店」です。18日時点の取り扱い店舗は全国で34店舗あります。

一時的な欠品または早期に販売を終了する場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部