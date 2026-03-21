夜中にベッドに入って添い寝をする子猫の姿が可愛いと話題です。動画には「しろちゃんが幸せそうで可愛い」「この添い寝は毎日でも問題ない！」等のコメントが寄せられ9万回以上再生されているようです。

【動画：深夜２時、ママの布団に『忍び込む子猫』→ゴロゴロが止まらなくて…悶絶級に『尊い光景』】

深夜になると…？

YouTubeアカウント「スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～」に投稿されたのは、7ヵ月のしろがね丸くん（愛称：しろちゃん）が夜中にママさんと添い寝をする様子です。深夜2時、しろちゃんはぐっすり寝ているママさんのそばにやってきたそう。

ママさんのそばにいるだけでゴロゴロがとまらないしろちゃん。寝ぼけたママさんになでられるだけでとても嬉しそうな様子だったのだとか。

可愛い添い寝

そして、布団の中に入ってママさんの腕をふみふみし始めたそう。甘えん坊のしろちゃんはよくこの仕草をやってくれるのだとか。

そのまましろちゃんはママさんの隣で寝てしまったといいます。しろちゃんは、ママさんのそばでとても幸せそうなお顔で寝ていたそう。

可愛い猫ちゃん達との日々

その後、布団の中が暑くなったしろちゃんは布団の外に出たものの、ママさんのそばからは離れなかったそう。大好きなママさんのそばにいたい可愛いしろちゃんのご紹介でした。

YouTubeアカウント「スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～」では、しろちゃん以外にもスコティッシュフォールドのぽこ太郎くんやうま次郎くん等の可愛い猫ちゃんの動画も投稿されているようです。

ご紹介した投稿は9万回以上再生され「しろちゃんが幸せそうで可愛い」「この添い寝は毎日でも問題ない！」等のコメントが寄せられ、添い寝するしろちゃんに思わずきゅんとする人が続出していたようでした。

YouTubeアカウント「スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～」では、可愛い猫ちゃん達のほのぼのとした日常のワンシーンが投稿されています。飼い主さんのことが大好きな猫ちゃん達の幸せそうな姿に癒されると話題です。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。