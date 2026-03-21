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旅行YouTuberの「旅のヤマネ / Travel Yamane」が自身のYouTubeチャンネルで「【日本から4時間半】マカオってどんな街？🇲🇴カジノ以外にも魅力たっぷり！」と題した動画を公開しました。かつてポルトガルの植民地であった歴史を持ち、西洋と東洋の文化が融合した独特の雰囲気を持つマカオの魅力を紹介しています。



動画では、まずマカオの歴史と地理について解説。中華人民共和国の特別行政区であり、1999年にポルトガルから返還された後も「一国二制度」のもと、独自の法制度が維持されています。街は大きく、中国本土と陸続きの「マカオ半島」と、タイパ島とコロアン島を埋め立てて作られた「コタイ」の2つのエリアに分かれています。



旅のヤマネさんは成田国際空港からマカオ航空を利用して現地へ向かいました。機内では、偶然にも東京-マカオ便の就航15周年記念日だったということで、お祝いのケーキが振る舞われる一幕も。約4時間半のフライトを経てマカオに到着し、タクシーでホテルへと向かいます。



マカオ半島では、世界遺産「マカオ歴史地区」の中心であるセナド広場や、聖ポール天主堂跡を散策。石畳の道やヨーロッパ風のカラフルな建物が並ぶ景色は、ポルトガル統治時代の面影を色濃く残しています。一方、コタイ地区は埋め立て地を中心に近代的な開発が進み、「ザ・ベネチアン・マカオ」をはじめとする豪華なカジノリゾートが林立。新旧対照的な二つのエリアの様子が映し出されます。



また、マカオ名物のエッグタルトや、牛の内臓を煮込んだローカルフードなど、多彩なグルメも登場。歴史的な街並みから最新のエンターテイメント、そして美食まで、マカオの多様な魅力を発見できる動画となっています。



日本から比較的近い距離にありながら、異国情緒あふれるマカオ。次の旅行先の候補として、動画をチェックしてみてはいかがでしょうか。