中村江里子アナ「櫻井翔さんが我が家に」ミラノの自宅初公開「広々してて綺麗」「インテリアのセンスすごい」と反響
【モデルプレス＝2026/03/21】フリーアナウンサーの中村江里子が3月20日、自身のInstagramを更新。3月19日に放送されたTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（毎週木曜よる10時から）にてミラノの自宅を初公開し話題を集めている。
【写真】57歳元フジアナ「広々してて綺麗」ミラノの自宅初公開
中村は「お知らせが遅くなってしまいましたが、昨夜のTBS”櫻井・有吉THE夜会”に出演致しました」「番組の進行上、放送後のお知らせとなってしまいごめんなさい」と同番組へ出演したことと、事後報告になってしまったことを説明し、写真を複数枚投稿。広い廊下の床を拭き掃除する姿や、大きなソファに座って読書をする様子、愛猫の姿などを公開した。
また「ミラノ コルティナオリンピックの取材でミラノにいらしていた櫻井翔さんが我が家に！！！！！！」と続け、嵐の櫻井翔が自宅を訪問したことも報告。中村に説明されるまで櫻井のことを知らなかったという夫でフランス人実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏が「とても紳士で真面目で、僕のくだらない冗談もちゃんと聞いてくださったし、物腰から本当に良い方なのが分かるね！」と櫻井の人間性を絶賛していたというエピソードも紹介している。
この投稿にファンからは、「お部屋綺麗すぎ」「櫻井くん来たの凄い」「絶対見ます」「家具もオシャレ」などコメントが寄せられている。
中村アナは1999年、フジテレビを退社しフリーアナウンサーに転身。2001年にバルト氏と結婚し、1男2女の母親となり、パリに在住。2025年9月より1年間、イタリア・ミラノに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】57歳元フジアナ「広々してて綺麗」ミラノの自宅初公開
◆中村江里子、ミラノの自宅初公開
中村は「お知らせが遅くなってしまいましたが、昨夜のTBS”櫻井・有吉THE夜会”に出演致しました」「番組の進行上、放送後のお知らせとなってしまいごめんなさい」と同番組へ出演したことと、事後報告になってしまったことを説明し、写真を複数枚投稿。広い廊下の床を拭き掃除する姿や、大きなソファに座って読書をする様子、愛猫の姿などを公開した。
◆中村江里子の投稿に反響
この投稿にファンからは、「お部屋綺麗すぎ」「櫻井くん来たの凄い」「絶対見ます」「家具もオシャレ」などコメントが寄せられている。
中村アナは1999年、フジテレビを退社しフリーアナウンサーに転身。2001年にバルト氏と結婚し、1男2女の母親となり、パリに在住。2025年9月より1年間、イタリア・ミラノに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】