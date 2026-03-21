入社2日目の新人を放置、「仕事は自分で見つけるもの」と言われて即行退職した女性 「我慢をすればいいというものではない」

最近は、早期離職を防ぐために新人に手厚いフォローをすることが当たり前になっているが、昔はひどい職場も多かった。

投稿を寄せた60代女性（東京都／個人事業主）は、女子大生の就職が非常に厳しかった時代、ある学習塾を経営する会社にようやく入社した。だが、現場の洗礼はあまりにドライなものだった。

研修も説明もゼロ、放置された末に

新入社員を迎え入れる体制は皆無に等しく、初日から「仕事を教えてくれる人はおらず、見よう見まねで1日が終わります」という完全な放置状態だった。

2日目、何も分からないまま過ごした終業時に、女性は「何か他にやる事はありませんか？」と勇気を出して尋ねた。そこで返ってきたのが、あまりにも突き放した回答だった。

「『仕事は自分で見つけるもの』と言われました」

入社2日の新人に放つには、酷な台詞だ。その場にいた別の講師が「それは可哀想だよ」と強めにフォローするほど現場の空気は凍ったが、女性の判断は早かった。「ここにいてもろくな目にあわないだろう」と、即行で退職を決めたという。

この潔い決断が、その後の人生を大きく変えたようだ。

「あんな会社で頑張っていたら会えない方々に巡り合い、影響をうけました。我慢をすればいいと言うものではありません」

今の価値観で見れば異常な職場だが、当時は「石の上にも三年」といった精神論が今よりずっと強かった。それでも「我慢をすればいいと言うものではありません」と思えた女性は大分強かったと言えるだろう。

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