森保ジャパンとも対戦！ イングランド代表の豪華メンバー35人が発表！ ケイン、ライスらタレント揃いの陣容に
イングランドサッカー協会は現地３月20日、国際親善試合でウルグアイ代表、日本代表と対戦するイングランド代表のメンバー35人を発表した。
トーマス・トゥヘル監督が率いるイングランドは、27日にウルグアイと、31日に日本と相まみえる。
選ばれたスカッドでは、バイエルンで絶対エースを務めるハリー・ケイン、今季ここまでのプレミアリーグで首位に立つアーセナルで主力を担うデクラン・ライスとブカヨ・サカらビッグネームが順当に選出された。
また、しばらく代表から外れていたマンチェスター・ユナイテッドのハリー・マグワイアとコビー・マイヌー、そしてリーズのドミニク・キャルバート＝ルーウィンやミランのフィカヨ・トモリらが復帰。ブライトンのジェイソン・スティールとエバートンのジェームズ・ガーナーが初招集となるなど、豪華面々が名を連ねた。
６月に開幕する北中米ワールドカップではグループLに入り、クロアチア、ガーナ、パナマと同居するイングランド。４年に一度の祭典に向けて、重要なテストマッチになる。メンバーは以下の通りだ。
GK
ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス／イングランド）
ジョーダン・ピックフォード（エバートン／イングランド）
アーロン・ラムズデール（ニューカッスル／イングランド）
ジェイソン・スティール（ブライトン／イングランド）
ジェームズ・トラフォード（マンチェスター・シティ／イングランド）
DF
ダン・バーン（ニューカッスル／イングランド）
マーク・ゲイ（マンチェスター・シティ／イングランド）
ルイス・ホール（ニューカッスル／イングランド）
エズリ・コンサ（アストン・ビラ／イングランド）
ティノ・リブラメント（ニューカッスル／イングランド）
ハリー・マグワイア（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ／イングランド）
ジャレル・クアンサー（レバークーゼン／ドイツ）
ジェド・スペンス（トッテナム／イングランド）
ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ／イングランド）
フィカヨ・トモリ（ミラン／イタリア）
MF
エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）
ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー／スペイン）
ジェームズ・ガーナ―（エバートン／イングランド）
ジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード／イングランド）
コビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
コール・パーマー（チェルシー／イングランド）
デクラン・ライス（アーセナル／イングランド）
モーガン・ロジャーズ（アストン・ビラ／イングランド）
アダム・ウォートン（クリスタル・パレス／イングランド）
FW
ジャロッド・ボーウェン（ウェストハム／イングランド）
ドミニク・キャルバート＝ルーウィン（リーズ／イングランド）
エベレチ・エゼ（アーセナル／イングランド）
フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ／イングランド）
アンソニー・ゴードン（ニューカッスル／イングランド）
ハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）
ノニ・マドゥエケ（アーセナル／イングランド）
マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ／スペイン）
ブカヨ・サカ（アーセナル／イングランド）
ドミニク・ソランキ（トッテナム／イングランド）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】スコットランド＆イングランドとの親善試合に挑む日本代表メンバーを一挙紹介！
トーマス・トゥヘル監督が率いるイングランドは、27日にウルグアイと、31日に日本と相まみえる。
選ばれたスカッドでは、バイエルンで絶対エースを務めるハリー・ケイン、今季ここまでのプレミアリーグで首位に立つアーセナルで主力を担うデクラン・ライスとブカヨ・サカらビッグネームが順当に選出された。
６月に開幕する北中米ワールドカップではグループLに入り、クロアチア、ガーナ、パナマと同居するイングランド。４年に一度の祭典に向けて、重要なテストマッチになる。メンバーは以下の通りだ。
GK
ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス／イングランド）
ジョーダン・ピックフォード（エバートン／イングランド）
アーロン・ラムズデール（ニューカッスル／イングランド）
ジェイソン・スティール（ブライトン／イングランド）
ジェームズ・トラフォード（マンチェスター・シティ／イングランド）
DF
ダン・バーン（ニューカッスル／イングランド）
マーク・ゲイ（マンチェスター・シティ／イングランド）
ルイス・ホール（ニューカッスル／イングランド）
エズリ・コンサ（アストン・ビラ／イングランド）
ティノ・リブラメント（ニューカッスル／イングランド）
ハリー・マグワイア（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ／イングランド）
ジャレル・クアンサー（レバークーゼン／ドイツ）
ジェド・スペンス（トッテナム／イングランド）
ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ／イングランド）
フィカヨ・トモリ（ミラン／イタリア）
MF
エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）
ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー／スペイン）
ジェームズ・ガーナ―（エバートン／イングランド）
ジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード／イングランド）
コビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
コール・パーマー（チェルシー／イングランド）
デクラン・ライス（アーセナル／イングランド）
モーガン・ロジャーズ（アストン・ビラ／イングランド）
アダム・ウォートン（クリスタル・パレス／イングランド）
FW
ジャロッド・ボーウェン（ウェストハム／イングランド）
ドミニク・キャルバート＝ルーウィン（リーズ／イングランド）
エベレチ・エゼ（アーセナル／イングランド）
フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ／イングランド）
アンソニー・ゴードン（ニューカッスル／イングランド）
ハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）
ノニ・マドゥエケ（アーセナル／イングランド）
マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ／スペイン）
ブカヨ・サカ（アーセナル／イングランド）
ドミニク・ソランキ（トッテナム／イングランド）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】スコットランド＆イングランドとの親善試合に挑む日本代表メンバーを一挙紹介！