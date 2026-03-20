「自分の居場所が欲しい…」家族を知らない少女が本能のまま愛される。切なくて危うい学園ファンタジーロマンス『兎は獣の肚の底でしあわせな夢をみる』【書評】

「自分の居場所が欲しい…」家族を知らない少女が本能のまま愛される。切なくて危うい学園ファンタジーロマンス『兎は獣の肚の底でしあわせな夢をみる』【書評】