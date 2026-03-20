お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。3月20日の放送は、大竹まことがお休み。金曜パートナーのはるな愛が番組冒頭で演歌を歌い上げ、今年3月4日にデビュー40周年を迎えた演歌歌手の坂本冬美氏をゲストに招いた。

はるな「本日のお客様は新曲『遠い昔の恋の歌』が発売中です。坂本冬美さんです」

坂本「こんにちは、坂本冬美です。愛ちゃんお上手」

はるな「うれしい！」

坂本「めっちゃ上手」

はるな「えー！ うれしい！」

坂本「わたし、最初、『きーちゃん』やと思ってて」

はるな「いやー、うれしい。もうとんでもない」

坂本「えっ、愛ちゃん？ と思って覗きに来たら、もうめっちゃ熱唱してらっしゃるし」

はるな「めっちゃ熱唱してたでしょ」

坂本「こぶしもすごいですね」

はるな「わたし、ちっちゃい時、演歌習ってて。その後ちびっこ歌合戦とか…」

坂本「出てたの！？」

はるな「出てたんです。だから、冬美さんがデビューの時とかもまたいい歌で、歌わせてもらいました」

坂本「『あばれ太鼓』とか？ うわぁ、聞いてみたい」

はるな（笑）

坂本「本当に素敵でした」

はるな「ありがとうございます。うれしいです。いや、でも今日ほんとうれしくて、久しぶりにお会いするんで、大竹さんおれへんし、いろいろね、お話したいこともあるなと思いますよね。番組でお会いしても「よろしくお願いします！」みたいになっちゃうので」

坂本「ご挨拶だけですもんね、だいたいね」

はるな「だから今日はちょっとね、ヘアスタイルのこととかもいろいろ聞いて、さっき（笑）」

坂本「いや、ちょっと（笑）」

はるな「どうやってるんですか？ すごいアップスタイルが綺麗にね。結構てんこ盛りにやられてるイメージあるんで、っていう話をね、いろいろ聞いて」

坂本「そうなんですよ。ヘアメイクさんが、いろいろ土台を作ってくださって、針金でこう形を作って」

はるな「だからすごいメイクさんも衣装さんも全部一体ですよね。なんか、新曲のジャケット、今日、山川豊さん来るじゃないですか。さっき言うてたんですけど、同じ色のトーンなんです」

坂本「あら、本当だ」

はるな「すごい素敵なジャケットです」

坂本「グリーン系？」

はるな「グリーンというか、なんかティファニーブルーというか。素敵ですよね、すごい綺麗で。ほんで、このパンフレット見た時に40周年なんだと思って」

坂本「そうなんですよね。おかげさまで、あっという間ですね。19歳でデビューして、もう間もなく59なので、ずいぶん長く歌ってきたなと思いますね」