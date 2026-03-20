プロレスラーとして人気団体・スターダムで活動を再開したフワちゃんが２０日、ＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・後５時）に出演。活動再開後初めてとなる地上波に生放送で復帰した。

番組冒頭でプロレスのコスチュームの上にスターダムのＴシャツを着て登場。「うれしすぎる」「知ってるにおい」と久々の同番組出演に開始から飛ばし気味のコメント。出演の反響もあったといい、「お母さん録画しています」と興奮気味に続けた。

続けて「あなたは誰かにクギを刺されていることがありますか？」というこの日のテーマが紹介され、ＭＣの垣花正アナウンサーが「フワちゃん、いかがでしょうか」と振ると「いや、もうもちろんそうですね。私はクギを刺されまくりです」とキッパリ。さらに「調子に乗らない。今日も生放送だから、いらん爪痕残そうとか考えない」と殊勝なコメントを並べた。スタジオが笑いに包まれると「当時はあからさまに調子に乗ってたんで」と自虐的にコメントした。

フワちゃんはお笑いタレント・やす子にＳＮＳで不適切な投稿を行い、２４年８月に芸能活動を休止。２５年１１月に活動再開を発表した。プロレスは２２年１０月のスターダムの大会でデビューを果たしており、今年１月に再デビュー戦を行った。