Åìµþ±Ø¤Î¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¤Ë¿·Å¹¡ª¹âµé¥Ð¥Ë¥éÀìÌçÅ¹¤Î¿·¶ÈÂÖ¡ª¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÀìÌçÅ¹¡ÖSHIROE by Hugh Morgan¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó
¥Ð¥Ë¥é¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖHugh Morgan(¥Ò¥å¡¼¥â¥ë¥¬¥ó)¡×¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿¹âÉÊ¼Á¤Î¥Ð¥Ë¥é¤ò»È¤Ã¤¿¥Ð¥¿¡¼¥µ¥ó¥É¤¬´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¹âµé¥Ð¥Ë¥éÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥É¡£º£²ó¡Ö¥Ò¥å¡¼¥â¥ë¥¬¥ó¡×¤¬¡¢¥Ð¥Ë¥é¤ÈÁêÀ¤Î¤¤¤¤¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÀìÌçÅ¹¡Ö¥·¥í¥¨ ¥Ð¥¤ ¥Ò¥å¡¼¥â¥ë¥¬¥ó¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¥¶¡¦¥·¥í¥¨¡×
¢£¥«¥«¥ª¤È¥Ð¥Ë¥é¤Î¹á¤ê¤òÁê¸ß¤Ë°ú¤½Ð¤·¹ç¤¦
¡Ö¥·¥í¥¨ ¥Ð¥¤ ¥Ò¥å¡¼¥â¥ë¥¬¥ó¡×¤Ï2026Ç¯3·î5Æü¤ËÅìµþ±Ø¤Î¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¡¢¶ä¤ÎÎë¥¨¥ê¥¢¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ñ¥×¥¢¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢»º¥«¥«¥ª¤ò»È¤Ã¤¿¥¯¡¼¥Ù¥ë¥Á¥å¡¼¥ë¡£ÆÃÄ§¤Ï¡¢°É¿ÎÆ¦Éå¤ä¥¢¥Ë¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¡¢¤Û¤Î¤«¤Ê¥Ó¥¿¡¼´¶¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î¹á¤ê¤ÎÁØ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¹áµ¤À®Ê¬¤ò»ý¤Ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¥Ò¥å¡¼¥â¥ë¥¬¥ó¤Î¥Ð¥Ë¥é¤Ë¹ç¤¦¤È³Î¿®¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¡Ö¥·¥í¥¨ ¥Ð¥¤ ¥Ò¥å¡¼¥â¥ë¥¬¥ó¡×¤Î³«È¯¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥Ð¥Ë¥é¤ÎÂ¤·»»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥«¥«¥ª¤È¥Ð¥Ë¥é¤Î¹á¤ê¤òÁê¸ß¤Ë°ú¤½Ð¤·¹ç¤¦¡¢³Ý¤±»»¤È¤·¤ÆÀß·×¡£
¥Ð¥Ë¥é¤Ï¥Ó¡¼¥ó¥º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤µ¤ä¤¬»ý¤Ä¹á¤ê¤âÂº½Å¡£¥Ò¥å¡¼¥â¥ë¥¬¥ó¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¹âµé¥Ð¥Ë¥é¡£¥Ð¥Ë¥é¥¹¥¤¡¼¥Äºî¤ê¤Î¹©Äø¤Ç¼Ñ½Ð¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¤â¹á¤ê¤¬»Ä¤ë¥Ð¥Ë¥é¤Î¤µ¤ä¤ò´¥Áç¡¢Ê´ºÕ¤·¤Æ¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ë¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¾¦ÉÊ¤Ï¡ÖTHE SHIROE(¥¶¡¦¥·¥í¥¨)¡×(3P/842±ß¡¢8P/2160±ß¡¢15P/3888±ß)¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÀ¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ýÍÏ¤±¤¬ÆÃÄ§¡£¤¿¤À¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¥ß¥ë¥¡¼¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°É¿Î¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤È¥Ð¥Ë¥é¤Î¹á¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ë²Ã¤¨¤¿¥¥ë¥·¥å¤ÎÉ÷Ì£¤¬É¡¤ËÈ´¤±¤ë¡£
À¸ÃÏ¤Ë¸«¤¨¤ë¹õ¤¤¾®¤µ¤ÊÎ³¤Ï¥Ð¥Ë¥é¥Ó¡¼¥ó¥º¥·¡¼¥É¡£É÷Ì£Ë¤«¤Ê¥Ð¥Ë¥é¤Î¹á¤ê¤ò¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¤¤«¤é¿©¤Ù½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¾åÉÊ¤ÊÀ¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤À¡£
¡ÖChocolat Bar(¥·¥ç¥³¥é¥Ð¡¼)¡×(2P/842±ß¡¢6P/2646±ß¡¢Ãæ/2916±ß)¤Ï¡¢¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë»º¥Ð¥Ë¥é¤¬¹á¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¡¢¥í¡¼¥¹¥È¥¢¡¼¥â¥ó¥É¡¢¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡¢¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤ò½Å¤Í¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ð¡¼¡£
¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¡¢¤µ¤é¤Ë¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤Î¤Õ¤ï¤Ã¤È¿©´¶¤¬¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤Î¥¶¥¯¥¶¥¯´¶¤È¡¢Ì£¤ï¤¤¤â¿©´¶¤âÊ£»¨¤Ç¡¢¿©¤Ù¤ë¤¿¤Ó¤Ë³Ú¤·¤µ¤¬¹¤¬¤ë¡£ÃÇÌÌ¤ÎÈþ¤·¤µ¤â¤¢¤ê¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìÉÊ¡£
¡ÖEclair(¥¨¥¯¥ì¡¼¥ë)¡×¤Ï¡¢¥·¥å¡¼À¸ÃÏ¤Ë¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë»º¥Ð¥Ë¥é¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¹Ê¤Ã¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥¨¥¯¥ì¥¢¡£¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡ÖEclair Vanilla(¥ô¥¡¥Ë¥é)¡×(400±ß)¡¢¡ÖEclair Caramel(¥¥ã¥é¥á¥ë)¡×(432±ß)¡¢¡ÖEclair Matcha(ËõÃã)¡×(432±ß)¤Î3¼ï¤¢¤ê¡¢¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡ÖCake au chocolat(¥±¡¼¥¯¡¦¥ª¡¦¥·¥ç¥³¥é)¡×¤ÏÀ¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¡Ö¥¶¡¦¥·¥í¥¨¡×¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤ò¥Ó¥¹¥¥å¥¤À¸ÃÏ¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤¿¥±¡¼¥¯¡£¥Ð¥Ë¥é¹á¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÇÁ´ÂÎ¤ò¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¡¢¥«¥·¥å¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âÈþ¤·¤¯»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡ÖCake au chocolat(¥ô¥¡¥Ë¡¼¥æ)¡×(637±ß)¡¢¡ÖCake au chocolat(¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó)¡×(637±ß)¡¢¡ÖCake au chocolat(¥Ô¥¹¥¿¡¼¥·¥å)¡×(637±ß)¤Î3¼ï¤Ç¡¢¡ÖCake au chocolat(6¸Ä)¡×(3942±ß)¡¢¡ÖCake au chocolat(3¼ï6¸Ä)¡×(3942±ß)¡¢¡ÖCake au chocolat(Âç)¡×(3456±ß)¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥»¥Ã¥È¤äÂç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¤É¤ì¤â¥Ð¥Ë¥é¤Î±ü¿¼¤¤¹á¤ê¤äÉ÷Ì£¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎË¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¥Ð¥Ë¥é¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÁêÀ¤Î¤è¤µ¤ä¸Þ´¶¤Ç´¶¤¸¤ë¥Ð¥Ë¥é¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¿¼¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥·¥í¥¨ ¥Ð¥¤ ¥Ò¥å¡¼¥â¥ë¥¬¥ó¡×¡£¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤ä¼êÅÚ»º¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¥¶¡¦¥·¥í¥¨¡×
¡Ö¥·¥í¥¨ ¥Ð¥¤ ¥Ò¥å¡¼¥â¥ë¥¬¥ó¡×¤Ï2026Ç¯3·î5Æü¤ËÅìµþ±Ø¤Î¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¡¢¶ä¤ÎÎë¥¨¥ê¥¢¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ñ¥×¥¢¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢»º¥«¥«¥ª¤ò»È¤Ã¤¿¥¯¡¼¥Ù¥ë¥Á¥å¡¼¥ë¡£ÆÃÄ§¤Ï¡¢°É¿ÎÆ¦Éå¤ä¥¢¥Ë¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¡¢¤Û¤Î¤«¤Ê¥Ó¥¿¡¼´¶¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î¹á¤ê¤ÎÁØ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¹áµ¤À®Ê¬¤ò»ý¤Ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¥Ò¥å¡¼¥â¥ë¥¬¥ó¤Î¥Ð¥Ë¥é¤Ë¹ç¤¦¤È³Î¿®¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¡Ö¥·¥í¥¨ ¥Ð¥¤ ¥Ò¥å¡¼¥â¥ë¥¬¥ó¡×¤Î³«È¯¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥Ð¥Ë¥é¤ÎÂ¤·»»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥«¥«¥ª¤È¥Ð¥Ë¥é¤Î¹á¤ê¤òÁê¸ß¤Ë°ú¤½Ð¤·¹ç¤¦¡¢³Ý¤±»»¤È¤·¤ÆÀß·×¡£
¥Ð¥Ë¥é¤Ï¥Ó¡¼¥ó¥º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤µ¤ä¤¬»ý¤Ä¹á¤ê¤âÂº½Å¡£¥Ò¥å¡¼¥â¥ë¥¬¥ó¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¹âµé¥Ð¥Ë¥é¡£¥Ð¥Ë¥é¥¹¥¤¡¼¥Äºî¤ê¤Î¹©Äø¤Ç¼Ñ½Ð¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¤â¹á¤ê¤¬»Ä¤ë¥Ð¥Ë¥é¤Î¤µ¤ä¤ò´¥Áç¡¢Ê´ºÕ¤·¤Æ¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ë¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¾¦ÉÊ¤Ï¡ÖTHE SHIROE(¥¶¡¦¥·¥í¥¨)¡×(3P/842±ß¡¢8P/2160±ß¡¢15P/3888±ß)¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÀ¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ýÍÏ¤±¤¬ÆÃÄ§¡£¤¿¤À¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¥ß¥ë¥¡¼¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°É¿Î¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤È¥Ð¥Ë¥é¤Î¹á¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ë²Ã¤¨¤¿¥¥ë¥·¥å¤ÎÉ÷Ì£¤¬É¡¤ËÈ´¤±¤ë¡£
À¸ÃÏ¤Ë¸«¤¨¤ë¹õ¤¤¾®¤µ¤ÊÎ³¤Ï¥Ð¥Ë¥é¥Ó¡¼¥ó¥º¥·¡¼¥É¡£É÷Ì£Ë¤«¤Ê¥Ð¥Ë¥é¤Î¹á¤ê¤ò¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¤¤«¤é¿©¤Ù½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¾åÉÊ¤ÊÀ¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤À¡£
¡ÖChocolat Bar(¥·¥ç¥³¥é¥Ð¡¼)¡×(2P/842±ß¡¢6P/2646±ß¡¢Ãæ/2916±ß)¤Ï¡¢¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë»º¥Ð¥Ë¥é¤¬¹á¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¡¢¥í¡¼¥¹¥È¥¢¡¼¥â¥ó¥É¡¢¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡¢¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤ò½Å¤Í¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ð¡¼¡£
¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¡¢¤µ¤é¤Ë¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤Î¤Õ¤ï¤Ã¤È¿©´¶¤¬¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤Î¥¶¥¯¥¶¥¯´¶¤È¡¢Ì£¤ï¤¤¤â¿©´¶¤âÊ£»¨¤Ç¡¢¿©¤Ù¤ë¤¿¤Ó¤Ë³Ú¤·¤µ¤¬¹¤¬¤ë¡£ÃÇÌÌ¤ÎÈþ¤·¤µ¤â¤¢¤ê¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìÉÊ¡£
¡ÖEclair(¥¨¥¯¥ì¡¼¥ë)¡×¤Ï¡¢¥·¥å¡¼À¸ÃÏ¤Ë¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë»º¥Ð¥Ë¥é¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¹Ê¤Ã¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥¨¥¯¥ì¥¢¡£¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡ÖEclair Vanilla(¥ô¥¡¥Ë¥é)¡×(400±ß)¡¢¡ÖEclair Caramel(¥¥ã¥é¥á¥ë)¡×(432±ß)¡¢¡ÖEclair Matcha(ËõÃã)¡×(432±ß)¤Î3¼ï¤¢¤ê¡¢¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡ÖCake au chocolat(¥±¡¼¥¯¡¦¥ª¡¦¥·¥ç¥³¥é)¡×¤ÏÀ¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¡Ö¥¶¡¦¥·¥í¥¨¡×¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤ò¥Ó¥¹¥¥å¥¤À¸ÃÏ¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤¿¥±¡¼¥¯¡£¥Ð¥Ë¥é¹á¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÇÁ´ÂÎ¤ò¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¡¢¥«¥·¥å¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âÈþ¤·¤¯»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡ÖCake au chocolat(¥ô¥¡¥Ë¡¼¥æ)¡×(637±ß)¡¢¡ÖCake au chocolat(¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó)¡×(637±ß)¡¢¡ÖCake au chocolat(¥Ô¥¹¥¿¡¼¥·¥å)¡×(637±ß)¤Î3¼ï¤Ç¡¢¡ÖCake au chocolat(6¸Ä)¡×(3942±ß)¡¢¡ÖCake au chocolat(3¼ï6¸Ä)¡×(3942±ß)¡¢¡ÖCake au chocolat(Âç)¡×(3456±ß)¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥»¥Ã¥È¤äÂç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¤É¤ì¤â¥Ð¥Ë¥é¤Î±ü¿¼¤¤¹á¤ê¤äÉ÷Ì£¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎË¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¥Ð¥Ë¥é¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÁêÀ¤Î¤è¤µ¤ä¸Þ´¶¤Ç´¶¤¸¤ë¥Ð¥Ë¥é¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¿¼¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥·¥í¥¨ ¥Ð¥¤ ¥Ò¥å¡¼¥â¥ë¥¬¥ó¡×¡£¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤ä¼êÅÚ»º¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£