PEACH JOHN春の新作♡花柄が可愛いランジェリー＆ルームウェア特集

春の訪れを感じるこの季節にぴったりな、華やかな新作がPEACH JOHNから登場♡花々をモチーフにした「Floral Romance Collection」は、ランジェリーからルームウェアまで、気分を上げてくれるフェミニンなアイテムが勢ぞろい。可愛らしさと心地よさを兼ね備えたラインナップで、毎日のリラックスタイムやおしゃれをもっと楽しく彩ってくれます♪

軽やかで可憐な花柄ランジェリー

春らしいカラフルなローズプリントレースが目を惹くロマンティックなシリーズ。ノンワイヤーながらやさしくバストをすくい上げ、美しい谷間をメイクします。

サテンのローズモチーフや華奢なダブルストラップなど、細部まで可愛らしさを感じられるデザインで、身に着けるだけで気分が華やぎます♡

・プチローズプリントレースノンワイヤーブラ

価格：3,900円（税込）

サイズ：B～Eカップ UB65/70/75

・プチローズプリントレースショーツ

価格：1,800円（税込）

サイズ：S／M／L

カラー：ブルー／ミックス（全2色）

AMPHI×ETRÉ TOKYOコラボ登場！洗練フィットウェアで日常をおしゃれに♡

快適さと可愛さを両立したパジャマ

リラックスタイムを快適に過ごせるパジャマも充実。機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムが揃います。

腹巻き付きでおなかをやさしく包み込み、冷え対策も◎。ワッフルのような凹凸のあるコットン混素材で、肌ざわりの良さも魅力です。

・サーマルＨＡＲＡマキパジャマ

価格：4,480円（税込）

サイズ：S/M、M/L

カラー：フラワーホワイト／フラワーピンク（全2色）

フェミニンシルエットのシャツパジャマ

大人可愛いデザインが魅力のシャツパジャマは、見た目の可愛さと着心地を両立。

ペプラムシルエットで腰まわりをふんわりカバーし、女性らしいラインを演出。とろみのあるなめらかな素材で、季節の変わり目にも快適に着用できます。ギフトにもおすすめの一着です♪

・カットソーペプラムシャツパジャマ

価格：6,480円（税込）

サイズ：ワンサイズ

カラー：ブルー／ピンク（全2色）

春気分を楽しむお気に入りを見つけて♡

華やかな花柄とやさしい着心地を兼ね備えたPEACH JOHNの春コレクションは、毎日をちょっと特別にしてくれるアイテムばかり。

お気に入りのランジェリーやルームウェアを取り入れるだけで、気分もぐっと前向きに♡新しい季節のスタートに、自分らしい可愛さと心地よさを叶える一枚を見つけてみてください♪