6月13日に開催される国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ2026）にて、DAMとJOYSOUNDが“カラオケ特別賞”を昨年に続き共同展開。最も歌われた2曲を『カラオケ・オブ・ザ・イヤー』として表彰する。

（関連：Spotifyのグローバルヒット事例から学ぶ“海外輸出”のヒント 日本の音楽の未来に繋がるトークセッション）

『MAJ2026』では、“最優秀楽曲賞”、“最優秀アーティスト賞”など主要6部門に加え、ジャンルやテーマごとに70以上の部門を設置し、多様な音楽作品を表彰。中でも『共創カテゴリー』は、音楽に関わる様々な企業や団体との連携により豊かな音楽カルチャーをたたえる特別部門だ。

DAMとJOYSOUNDは、『MAJ2026』のプライズパートナーとして『共創カテゴリー』においてカラオケ特別賞『カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUND』を共同で展開。“J-Pop部門”および“演歌・歌謡曲部門”の2部門で、それぞれのカラオケ鉄板ソングを選出する。

今年は、エントリー楽曲の選考プロセスを刷新。2025年にリリースされた楽曲を対象に、2025年12月から2026年1月までの2カ月間で歌唱数の高い上位30曲を各部門のエントリー楽曲とする。その中で、2026年3月19日から5月31日までの間に最も多く歌われた楽曲が各部門のカラオケ特別賞に輝く。

年間でカラオケが最も利用される忘年会や新年会シーズンにおける歌唱データを基準とすることで、カラオケ市場の動向を的確に反映する独自性の高い賞として、さらなる注目が期待されるという。

さらに両社は、同カラオケ特別賞と連動した2社合同キャンペーンを開催。こちらは、エントリー楽曲の認知拡大および歌唱促進を目的としたもので、対象楽曲を歌唱して応募した方の中から抽選で『MAJ2026』の観覧チケットをプレゼントする。音楽ファンがカラオケを通じて楽曲の魅力を実感できるよう、楽しさと参加しやすさを兼ね備えた歌唱キャンペーンとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）