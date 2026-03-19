「カムバックまであと1日」BTS・JIN、世界が注目する完全復活ライブを前にメッセージ【全文】

BTSのJINが光化門（クァンファムン）公演を目前に控え、心境を明かした。

世界的な注目が集まる公演を前に、メッセージを発信した形だ。

【写真】BTS・JIN、スタイル抜群！

3月19日、JINはファンコミュニティプラットフォーム「Weverse」を通じて「こんにちは、JINです。気がつけばカムバックまで、あと1日となりました」と投稿した。

JINは「多くの方々が助けてくださり、応援してくださったおかげで、光化門でカムバックショーを行うことになりました」とし、「意味のある場所で、久しぶりに皆さんにごあいさつできることを光栄に思います」と語った。

続けて「僕たちも最善を尽くして、良いステージをお見せできるよう努力します。現地でご覧になる方は、安全に十分ご注意くださいますようお願いします！」と付け加えた。

JINが所属するBTSは3月20日に新アルバム『ARIRANG』をリリースし、翌21日20時に光化門広場一帯で「BTS COMEBACK LIVE：ARIRANG」を開催する。同ライブはNetflixで生中継される予定だ。

JINのWeverse投稿全文は、以下の通り。

◇

こんにちは、JINです。

気がつけばカムバックまで、あと1日となりました。

多くの方々が助けてくださり、応援してくださったおかげで、光化門でカムバックショーを行うことになりました。

意味のある場所で、久しぶりに皆さんにごあいさつできることを光栄に思いますし、支えてくださった方々とご理解くださったすべての方に心から感謝をお伝えしたいです。

僕たちも最善を尽くして、良いステージをお見せできるよう努力します！

現地でご覧になる方は、安全に十分ご注意くださいますようお願いします！

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。