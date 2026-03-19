◆センバツ第１日 ▽１回戦 帝京４―３沖縄尚学（１９日・甲子園）

史上５校目の夏春連覇を目指した沖縄尚学が敗れた。昨夏の甲子園Ｖに大きく貢献した末吉良丞投手（３年）が７回まで無失点の好投で１―０とリードしていたが、８回に崩れた。先頭打者に遊ゴロ失策での出塁を許すと、次打者に四球。さらに失策で無死満塁とされ、そこから４点を失い、イニングの途中で交代した。

比嘉公也監督は開口一番に「８回はエラー、四球、スローイングミス。やはり１イニングにあれだけのミスが出たら、こういう結果になってしまう。もったいない試合をしてしまった」と悔やんだ。昨夏Ｖの原動力だった末吉と新垣有絃の２枚看板が健在。試合中は「投手はいるので、守りを崩さず、ワンチャンスをものに。きょうは勝つのなら１―０かな」とゲームプランを描いたが「８回に自分たちが潰してしまった。ピッチャーに頼っているということを再、再、再確認させられた。ベースとなる守りがしっかりしないと」と振り返った。

８回については「（先頭の）ショートのエラーも痛いけど、僕の中ではその後の四球が一番痛かった」とも回想。「末吉には酷だけど、末吉なら何とかして欲しかった。強打のチームとの対戦の３、４巡目。そこをどうするか。一回り大きくなって、また夏に甲子園で投げて欲しい」と、エースにさらなる成長を期待した。