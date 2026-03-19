バナナマン設楽統、『ノンストップ!』を欠席 理由も説明
お笑いコンビ・バナナマンの設楽統が、自身がMCを務める19日放送のフジテレビ系『ノンストップ!』（毎週月〜金 前9：50）を欠席した。
【写真】神田愛花「ディカプリオに似てる」夫・バナナマン日村勇紀
番組冒頭、倉田大誠アナウンサーが「おはようございます、『ノンストップ！』っ始まりました」とあいさつ。「今日は設楽さん、お休みのため、私倉田が、代行を務めさせていただきます」と伝えた。
続けて三上真奈アナウンサーが「設楽さん今日はちょっと、人間ドックでお休みということで、隅々まで検査して健康を保っていただきたいですよね」と説明。倉田アナが「ひとりの体じゃないですからね」とコメントすると、木曜レギュラーの大久保佳代子が「チェックしてきてください。国民を背負ってますからね」と共感した。
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番組冒頭、倉田大誠アナウンサーが「おはようございます、『ノンストップ！』っ始まりました」とあいさつ。「今日は設楽さん、お休みのため、私倉田が、代行を務めさせていただきます」と伝えた。
続けて三上真奈アナウンサーが「設楽さん今日はちょっと、人間ドックでお休みということで、隅々まで検査して健康を保っていただきたいですよね」と説明。倉田アナが「ひとりの体じゃないですからね」とコメントすると、木曜レギュラーの大久保佳代子が「チェックしてきてください。国民を背負ってますからね」と共感した。