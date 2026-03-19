ザボディショップ初夏限定♡爽やかに香るホワイトティーシリーズ登場

初夏にぴったりの爽やかな香りを楽しめる、ザボディショップの限定シリーズが登場♡ホワイトティーとエルダーフラワーが織りなす、みずみずしく軽やかなフレッシュフローラルの香りは、毎日のケア時間を特別なひとときに変えてくれます。自分へのご褒美はもちろん、大切な人へのギフトにもおすすめのコレクションです♪

爽やかに香る限定ボディケア

バス＆シャワージェル ホワイトティー＆エルダーフラワー



価格：250mL 2,200円（税込）

豊かな泡立ちでやさしく洗い上げるボディシャンプー。メキシコ産アロエベラ葉汁（保湿成分）配合で、しっとりと柔らかな肌に整えます。

ボディバター ホワイトティー＆エルダーフラワー



価格：200mL 4,180円（税込）

シアバター¹とゴマ種子油²配合のリッチなテクスチャーで、乾燥肌にもなめらかに密着。しっとりとした潤いを長時間キープします。

ボディヨーグルト ホワイトティー＆エルダーフラワー



価格：200mL 3,300円（税込）

軽やかなジェルクリームがすっとなじみ、ベタつかず潤うボディローション。シアバター¹やヒアルロン酸⁴配合で、みずみずしい肌へ導きます。

FAS夏限定コスメ♡ひんやり発酵ケアでくすみ知らずの透明肌へ

香りを楽しむケアアイテム



ハンドクリーム ホワイトティー＆エルダーフラワー



価格：30mL 1,540円（税込）

シアバター¹やアーモンドオイル⁵配合で、手肌をしっとりなめらかに整えるハンドクリーム。軽やかな使い心地も魅力です。

フレグランスミスト ホワイトティー＆エルダーフラワー



価格：100mL 3,080円（税込）

ヘアにもボディにも使えるミストタイプ。やさしい香りで気分をリフレッシュしたいときにぴったりです。

＊1シア脂(エモリエント成分)、＊2エモリエント成分、＊3アーモンドエキス(整肌成分)、＊4ヒアルロン酸Na(保湿成分)、＊5アーモンド油(エモリエント成分)、＊6ババス油(エモリエント成分)

ギフトにもぴったりな限定セット

ボディケアギフト ホワイトティー＆エルダーフラワー



価格：7,480円（税込）

内容：バス＆シャワージェル/ボディバター/ハンドクリーム

ボディケアコレクション ホワイトティー＆エルダーフラワー



価格：12,100円（税込）

内容：バス＆シャワージェル/ボディバター/ボディヨーグルト/ハンドクリーム/フレグランスミスト

数量限定のマザーズデーギフトとしても展開される特別セットは、感謝の気持ちを伝える贈り物にもおすすめです。

初夏の香りで心地よい毎日を

ホワイトティーとエルダーフラワーのやさしく上品な香りは、忙しい毎日に癒しをもたらしてくれる存在♡軽やかで清潔感のある香りは季節を問わず使いやすく、日常にさりげない特別感を添えてくれます。

数量限定のため、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください♪