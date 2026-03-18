「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が18日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。寝坊が怖くて寝ない選択をしていることを明かした。

「ロングスリーパーVSショートスリーパー!睡眠お悩み解決SP」と題した企画でロングスリーパーとして登場。翌日仕事がない日は朝5時に寝て午後6時まで寝るという、あのちゃん。「仕事が早い時は、寝坊がとにかく怖い。なので寝ない」ことを明かすと、スタジオから驚きの声が上がった。

さらに、早朝からのある現場で「柳沢慎吾さんがいて、その日一日地獄でした。本当にうるさくて」と激白。カメラが回っていないところでもウインクやもちネタで絡まれたことを明かし、「マジで帰れよって思って」と笑わせた。司会のくりぃむしちゅー・上田晋也は「失礼なこと言うな！大先輩だよ」と突っ込みながら、大笑いだった。

すると、同じくロングスリーパーの大家志津香は「森脇健児さんもキツイ」と暴露。上田に「誰が厄介な先輩を次々挙げろって言った」と突っ込まれるも、「早朝の2時間バス移動でもずっとしゃべる」と常に絡まれることを明かしていた。