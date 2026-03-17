『実熊瑠琉フォトスタイルブック みくまるる』（KADOKAWA）が5月29日（金）に発売される。

【画像】「歩くプリクラ」実熊瑠琉の初のフォトブック

『今日、好きになりました。蜜柑編』（ABEMA）への出演でZ世代から注目を集め、近年は女優としても活躍の幅を広げている実熊瑠琉の、初となるフォトスタイルブックの発売が決定。『グラビアザテレビジョン』に約1年半連載された「みくまる解体新書」からは、実熊瑠琉本人が瑞々しい感性で綴ったポエムや、未公開の秘蔵カットを多数掲載。本書のために雪景色の温泉街で撮り下ろしたカットでは、“彼女感”あふれる等身大の笑顔から、エモーショナルで大人っぽい一面まで、多彩な表情を切り取った。

こよなく愛する音楽やホラー作品の紹介をはじめ、日々集めているカメラやキャンドルなどのとっておきの私物コレクションも公開。これまでの歩みを語った1万字インタビューや、本人の念願だったという100問100答など、読み応えたっぷりのコンテンツも満載で、プライベートの素顔からお仕事の舞台裏まで、実熊瑠琉の「今」が詰まっている。本書の発売を記念し、下記日程で実熊瑠琉本人が登壇する発売記念イベントの開催も決定した。

実熊瑠琉は発売に際して「この度、フォトスタイルブック『みくまるる』が発売されることになりました！彼氏目線やデート気分が味わえるカット、そして飾らない“そのままの私”をぎゅっと詰め込みました。話したことのないお話や100の質問などもあるので、もっとるるの中身を知れる1冊になっています！ぜひ手に取って楽しんで頂けたら嬉しいです。」とコメントした。

©KADOKAWA/撮影：熊木優

（文＝リアルサウンド ブック編集部）