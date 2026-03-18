新年度からの番組リニューアルを目前に控えたNHK。各番組のキャスター一覧は2月中旬に発表されており、看板番組のメンバーも少しずつ変更があった。スポーツ紙記者の話。

【写真を見る】ニュースウオッチ9でキャスターを務めた佐藤真莉子記者。「実家のすき焼き料理屋を継ぎます」と周囲に話している

「フレッシュな顔ぶれとなりましたが、やはり今年3月末に退社すると報じられているエース・和久田麻由子アナの不在が大きいように見えます。

『NHKニュース7』『ニュースウオッチ9』などの看板ニュース番組を歴任し、紅白歌合戦の総合司会など"晴れ舞台"でも存在感を示してきた和久田アナ。現在、和久田アナに代わる存在になるべく"エース候補"たちが奮闘している状況です」

一方で、画面でも視聴者におなじみだった記者職の"エース"も、近く退社することが、NEWSポストセブンの取材で分かった。NHK関係者の話。

「佐藤真莉子記者です。語学も堪能で、2011年の入社以来国内外で活躍を続けていました。2024年には『ニュースウオッチ9』のキャスターを務めるなど、会社も"エース"として期待し起用してきた経歴があります」

エース記者はなぜNHKを離れるのか--そこには複雑な事情があるようだ。

「局内には"実家のすき焼き料理屋を継ぐ修行をすることにしました"と伝えている。確かに佐藤記者の実家は都内の歴史あるすき焼き屋ですが、それは表向きの理由で、ネット映像メディア『PIVOT』に転職する、というのが実情のようです。

近年PIVOTには"辞めNHK"の記者やアナウンサーが続々転職しており、佐藤記者もそれに続いた形になります」

NHKに佐藤記者の退職について聞くと、「職員個人に関することについてはお答えしていません」と回答した。

メディアの形も多様化する昨今。佐藤記者の"流出"は、NHKにとって痛手かもしれない。