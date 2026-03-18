オズワルド・伊藤俊介、幼少期に家族が「一旦解散」 妹・伊藤沙莉と別々に生活→再び全員集合するまでを赤裸々告白
お笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介が、テレビ朝日系バラエティ『アメトーーク！』（毎週木曜 後11：15）のTVerオリジナル企画「ひとり親で育った芸人」に出演。幼少期の生活について振り返った。
【写真】似てる？オズワルド・伊藤俊介＆妹の俳優・伊藤沙莉の2ショット
番組は「複雑な家庭環境でもいまなお笑って話せる勇気のファミリーヒストリー 地上波とは装いを変えて『アメトーーク！』」というタイトルコールとともにスタート。
「ひとり親で育った芸人」としては俊介のほか、ブラックマヨネーズ・小杉竜一、平成ノブシコブシ・吉村崇、とにかく明るい安村、アインシュタイン・河井ゆずる、コットン・西村真二、紅しょうが・熊元プロレス、ビスケットブラザーズ・原田泰雅が出演した。
俊介は、「（自身が）小学校に上がる前ぐらい」に両親が離婚。「ちょっと家を出ていかなきゃいけなくなったんで、妹2人と母と僕で、叔母の家に一旦転がり込みます」と、その後の流れを説明した。
しかし、今度は叔母が離婚し、再び住む家をなくした伊藤家は「一旦解散」。小学1年生だった俊介は真ん中の妹を連れ友人の家で仮住まいさせてもらい、叔母と妹で俳優の伊藤沙莉はまた別の場所で生活、母は車中泊という日々を約1ヶ月過ごし、探していた家が見つかったと同時に再び家族全員が集合した。
手書きのボードには「叔母の家→一旦解散→全員集合」と、口頭で説明した両親の離婚後の“家族の流れ”が記されている。
俊介は「こうやって聞くと悲しいお話に聞こえるかもしれないですけど。叔母の家で仲間を増やして、一旦解散してもう1回再集合って、これ仕組みで言ったら『ONE PIECE』とまったく一緒なんで」と話し、スタジオを笑わせていた。
【写真】似てる？オズワルド・伊藤俊介＆妹の俳優・伊藤沙莉の2ショット
番組は「複雑な家庭環境でもいまなお笑って話せる勇気のファミリーヒストリー 地上波とは装いを変えて『アメトーーク！』」というタイトルコールとともにスタート。
「ひとり親で育った芸人」としては俊介のほか、ブラックマヨネーズ・小杉竜一、平成ノブシコブシ・吉村崇、とにかく明るい安村、アインシュタイン・河井ゆずる、コットン・西村真二、紅しょうが・熊元プロレス、ビスケットブラザーズ・原田泰雅が出演した。
しかし、今度は叔母が離婚し、再び住む家をなくした伊藤家は「一旦解散」。小学1年生だった俊介は真ん中の妹を連れ友人の家で仮住まいさせてもらい、叔母と妹で俳優の伊藤沙莉はまた別の場所で生活、母は車中泊という日々を約1ヶ月過ごし、探していた家が見つかったと同時に再び家族全員が集合した。
手書きのボードには「叔母の家→一旦解散→全員集合」と、口頭で説明した両親の離婚後の“家族の流れ”が記されている。
俊介は「こうやって聞くと悲しいお話に聞こえるかもしれないですけど。叔母の家で仲間を増やして、一旦解散してもう1回再集合って、これ仕組みで言ったら『ONE PIECE』とまったく一緒なんで」と話し、スタジオを笑わせていた。