オズワルドの畠中悠が上京当時の苦い思い出を回顧。東京っぽさを求めて買ったロードバイクが、思わぬ事故につながったという。 【TVer】「これ何ていう？」かまいたち濱家とDevil ANTHEM.竹越くるみが大激論！大阪市VS枚方市論争が勃発 “都会で頑張る！ド田舎出身芸能人”として出演した畠中。「田舎出身者が都会でナメられないために〇〇してます」というテーマで、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ