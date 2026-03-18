〈「雄星のつらさは、注目された人間にしかわからないもんなんだよ」…愛車のロールス・ロイスに乗る石井一久が後輩に伝えた“意外なメッセージ”とは〉から続く

菊池雄星の強靭なメンタルと優しさは、両親の深い愛情によって育まれたものだった。その原点であり、プロ野球選手になることを決意した大きなきっかけがある。

【画像】ドラフト指名後の会見で俯きながら「なんとも言えない表情」を見せる若き日の菊池雄星

ここでは、菊池雄星の著書『こうやって、僕は戦い続けてきた。』（PHP研究所）の一部を抜粋。中学生の菊池が体験した忘れられないエピソードを紹介する。



©菊池雄星

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両親への感謝を忘れない。

僕は子どもの頃、8つの習い事をしていました。それは、他の3人の兄弟も同じでした。毎日、兄弟全員が、何らかの習い事に通っている─それが「菊池家の日常」でした。

当然、安くはない月謝がかかります。少しでも節約するために、両親は車を2台持つことを諦めました。父は原付バイクで仕事に行き、習い事の送り迎えはすべて母が担当していました。

両親は共働きでしたので、母は16時に仕事を終えると、すぐに子どもたちの送迎に走り回りました。4人の子どもたちを迎えに行き、家に帰るのは毎晩21時頃。そこからご飯をつくり、家族で少し遅い夕食を食べる。そんな生活が、僕が高校に入寮する15歳まで続きました。

小さな盛岡という街にもかかわらず、東奔西走する我が家の車の年間走行距離は3万キロを超えていました。それでも、両親の口から弱音を聞いたことは一度もありません。

両親は、結婚したときに「子どもの前で人の悪口と夫婦喧嘩は絶対にしない」と約束したそうです。僕は、その約束を破る両親を一度も見たことがありませんでした。

中学2年生のときのことです。給食費を集金に来た父母会の方に、母が玄関でこう言いました。

「すみません。明日まで待ってもらっていいですか」

その一言が、僕の人生の分岐点になりました。その夜、母に言いました。

「プロ野球選手になって、楽な生活をさせてあげたい。こんな古い借家じゃなくて、大きな家をプレゼントする」

そして続けて、

「出世払いするから、野球のトレーニング器具や上達のための本は全部買ってほしい」

と伝えました。

母は静かに「わかったよ」とだけ言いました。その短い言葉に、母が心の底から応援してくれていることを感じました。多くを語らない。これが菊池家の「呼吸」です。

それからの2年間、僕は放課後の16時から22時まで、ひとりで365日練習を続けました。

あれほど練習した時期は、今でも他にありません。

あの日から20年。今、母は僕の会社で事務員として働いてくれています。事務員といってもパソコンは苦手なので、実際は“掃除係”ですが、まさか母と同じ会社で働く日が来るなんて思ってもいませんでした。

どんなに苦しい家計でも、弱音を吐かず、愚痴をこぼさず、ただ子どもたちのために身を削ってくれた母。

母は、間違いなく僕のヒーローです。

大人になって唯一やり残したこと

また父は、僕が最も尊敬する人物です。

人を誰よりも大切にする、そんな人でした。しかし、小さい頃の僕は、父の偉大さに気づかず、暴言を吐いたこともありました。

父は、PTA会長や野球部の父母会長を、僕が小中高の間ずっと務めていました。そう聞くと、とても厳しい父親を想像されるかもしれません。けれど、実際の父はまるで逆でした。いつも陽気で、父がいるだけで場が明るくなる─そんな存在でした。

僕は一度も父に怒られたことがありません。僕が学校で悪さをしても、「相手の家に謝りに行ってくる」とだけ言い、僕を叱ることはありませんでした。その父の背中が、間違いなく今の僕をつくっています。

中学生のとき、僕は父にこう言いました。

「PTAだの会長だの、そんなお人好しなんてしなくていい。もっと家庭を顧りみて！」

父は「そうだなぁ」とだけ言いました。

後になって知ったのですが、父は一度も立候補したことがなかったそうです。「誰かが立候補しないと、この会議が終わらなくて、皆さん家に帰れないだろうから、僕がやりますよ」。そう言って引き受けていたと、周囲の方々から聞きました。

そんな父が癌を患ったと聞き、僕はすぐに医者である兄に状況を尋ねました。「長くて5年かな……」と兄が言いました。

それからは、旅行に行ったり、食事に出かけたり、球場に招待したりと、できる限りの時間を過ごしました。

けれど、会うたびに100キロあった体重は目に見えて減り、190センチある身長も、どこか縮んでいくように見えました。

結果的に、父は約4年の闘病生活の末、2019年に亡くなりました。僕もできる限り病院を探し、身体に良いと言われるものは何でも試してもらいました。

「やれることはやった」と思う一方で、唯一やり残したことがあります。それは、父と「サシ飲み」をすることです。

成人したときに周囲の大人たちから「親父が元気なうちにサシ飲みしておくんだぞ」とよく言われていました。

しかし、「いつでもできる」という気持ちと、少しの恥ずかしさから、なかなか言い出せませんでした。そうこうしているうちに、父は癌を患い、お酒を飲むことができなくなってしまいました。酒豪で知られた父と、酔った勢いに任せて、いろんな話を聞きたかった……。それが、今も唯一の心残りです。

父の葬儀には、3000人もの方々が集まってくださいました。一介のサラリーマンの葬儀に、これほど多くの人が訪れてくださったことは、まさに父の人徳そのものだと思います。

心に残る「父の言葉」

僕は、シアトルでの入団会見が、父と会った最後の日になりました。父は、おそらくこれが最後になるとわかっていたのでしょう。

「良いときも悪いときも、変わらず応援してくれた人を大切にしなさい。そして、地元・岩手を忘れずに」

父は僕の目を見てそう言いました。

2024年、僕は岩手に「King of the Hill」（K.O.H）という野球施設をつくりました。

「都心部に」という考えもありましたが、父の言葉が最後まで頭から離れませんでした。

野球選手は、どんな選手でもいつかは引退します。引退するその日に、どうありたいか──。父はそれを、生き様と死に様で、僕に教えてくれた気がします。

〈《構想と施工に10年間》菊池雄星が、都心部ではなく“岩手”に巨大野球施設を建設した“切実なワケ”〉へ続く

（菊池 雄星／Webオリジナル（外部転載））