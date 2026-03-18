「大相撲春場所・１０日目」（１７日、エディオンアリーナ大阪）

横綱豊昇龍は小結若元春を一気の攻めで寄り倒し、勝ち越しを決めた。悲願の昇進後初優勝へ１差で追う。関脇霧島は隆の勝を引き落とし、豪ノ山は朝紅龍をはたき込んで、それぞれ賜杯争いトップの１敗を守った。大関安青錦は平戸海に上手投げを決め、今場所初の連勝で５勝５敗と星を五分に戻した。琴桜は大栄翔をはたき込み６勝目。１敗の２人を、２敗で豊昇龍、琴勝峰が追う。

豪ノ山の勢いが止まらない。強い当たりで朝紅龍を土俵際まで押し込むと、そこから引いて、はたき込み。「最後は引いてしまったけど、体は動いていた」と納得顔を見せた。

朝紅龍とは同じ大阪府出身で同学年。「小さい頃から（一緒に稽古を）やっていた」という親交の深い相手との同郷対決を制した。地元での開催で６連勝とし、豪ノ山に向けた場内の歓声は日に日に増すばかり。「もっと大きくなるように」と気合をにじませた。

１０日目を終えて１敗は豪ノ山と霧島のみ。ここから勝負の５日間が始まる。注目される立場となるが「明日からが大事じゃないですか」と冷静に次を見据えた豪ノ山。まずは１１日目に霧島との首位対決が待つ。初の幕内優勝へ、着実に歩を進める。