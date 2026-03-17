名古屋の久屋大通公園沿いに位置する、ラグジュアリー・ライフスタイルホテル『TIAD, オートグラフ コレクション』。宿泊客はもちろん、宿泊者以外も利用可能なレストランやラウンジなどで、上質な空間とサービスを満喫することができます。

そんな『TIAD』では、4月1日（水）から、国内最大級のケーキショーで2025年度銅賞に輝いたケーキの予約販売を開始！ さらに、これまで宿泊時やレストラン利用時にしか味わえなかったアニバーサリー用ホールケーキも一般販売を開始しているのをご存知ですか？

ぜひチェックしてみてください♪

12層が織りなす芸術的な味と香り「遥 - Gâteau L’infini -」

4月1日（水）午前10時から予約受付をスタートするのが、「遥 - Gâteau L’infini -」。実はこちら、全国から名だたるパティシエが集結する世界最大級の洋菓子コンテスト「2025 ジャパン・ケーキショー東京」の第3部グランガトー部門で銅賞を受賞したケーキなんです！ 約1,450点もの洋菓子作品の中から選ばれたケーキを味わうことができるなんて…ワクワクしますよね♪

「遙」という名に、“想い”や“余韻”、人と人との“つながり”というメッセージを込めたというケーキ。特徴は、ナッツをキャラメリゼしてペースト状にした自家製プラリネと、柚子、紅茶などを組み合わせた12層が織りなす味わい。豊かに移り変わっていく風味や香りは、まさに芸術的。ひと口食べるたびに、新鮮な驚きと幸せが口の中に広がります。

●「遥 - Gâteau L’infini -(ハルカ‐ガトー アンフィニ)」11,000円

【予約】

毎月1日午前10時より電話にて予約受付※毎月5台限定

【受け取り】

毎月5日以降の希望日に、1F「la boutique de TIAD」にて

手がけたのは、コンテスト初参加の若手パティシエ

「遥 - Gâteau L’infini -」を出品したのは、2024年に『TIAD』に入社した小林陸翔さん。ペストリーパティシエとして活躍し、レストランメニューの新商品なども手がけています。

今回受賞したケーキについて、「一口で記憶に残るケーキを目指し、香水のトップノート・ハートノート・ベースノートのように、口内で移り変わる味わいと香りを意識しました」という小林さん。実際に食べてみると、口に運んだ瞬間、さわやかなゆずの香りが広がり、次に紅茶、最後はプラリネと、段階的に変わっていく風味を楽しむことができます。

味わいはもちろん、見た目にも小林さんのこだわりが。

「コンテストでは、一目で味が想像できるかどうかも重要なポイントです。そのため、ゆずのソース、紅茶のムース、プラリネで表面を彩りました。そして、ケーキの周りに絞ったプラリネのクリームや表面の艶など、基礎的な技術も詰め込んでいます」

ホテルで過ごすかけがえのない時間の中で、「お客様に幸せを届けるケーキを作り続けたい」という小林さん。「パティシエの魂や想いは、作るケーキに現れると感じています。次回もコンテストに挑戦してグランガトー部門で日本一を獲得し、日本を代表して世界で活躍するパティシエになりたいです」と目標を語ってくれました。

試食会に登壇した総料理長・片岡晃司さん（写真中央）も、「彼自身が考え、自信のある作品を出品してほしいと思っていたので、私からのアドバイスは最小限にとどめました。今回の結果は素晴らしいと思います」と、小林さんを激励。今後の活躍にも期待を寄せていました。

さらに、同じく試食会に登壇したペストリー料理長・肥田泰弘さん（写真右）からも嬉しいお知らせが！

アニバーサリー用ホールケーキも一般販売スタート！

3月1日から、誕生日や記念日などの特別な日を彩るアニバーサリー用ホールケーキの一般販売も開始されているのだとか♪

これまでは、ホテルの宿泊やレストラン利用の際にリクエストがあった人にだけ提供していたというこちらのホールケーキ。軽い仕上がりの生地に、脂肪分が低く、甘さ控えめのなめらかな生クリームを合わせています。国産いちごやラズベリー、ブルーベリーなどの甘酸っぱさも相まって、いくらでも食べられそう！

メッセージプレート（別途有料オプション）をつけることもできますよ。ぜひ、ホテルメイドのショートケーキをお家で味わってみませんか。

●「アニバーサリー用ホールケーキ」5,500円

【予約】

希望日の3日前までに電話にて要予約

【受け取り】

1F「la boutique de TIAD」にて

ケーキの注文・問い合わせはこちら

TEL：052-212-5888（10:00～22:00）

店舗名：TIAD, オートグラフ コレクション

住所：名古屋市中区栄5-15-19

電話番号：052-252-2288 / 0120-39-0011

公式サイト：https://hotel-tiad.com/