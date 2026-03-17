競走馬を育てている北海道内の牧場で厩務員とみられる男性が仔馬を殴ったり蹴ったりするなどの様子が映った動画が、X上で取り上げられ、波紋が広がっている。

この牧場は、人に危害を加えそうになったのでしつけで行ったとXで説明している。動物愛護法に関係する北海道の担当課は、「関係機関と情報を集めており、対応を検討しています」と取材に答えた。

動画の牧場は、Xアカウントを削除

「コラ！ ふざけるな！」。厩舎の中で、男性が声を荒げると、仔馬は逃げまどっている。仔馬の親とみられる馬も入って来るが、男性は、仔馬の手綱を取ると、左手で仔馬の口をふさぎ、右手でその頭を押さえ付ける。

男性が仔馬を壁に叩きつけると、苦しそうにいなないていた。男性は仔馬を引っ張っていくと、「人をなめんなよ！」と叫んだ。直後に大きな音がする。

男性は、カメラ前に戻って来ると、仔馬を倒して馬乗りになる。仔馬が暴れ、男性は仔馬の頭を殴るが、親とみられる馬は、グルグルと付近を回るだけだった。その後も、男性は、仔馬の口をふさぎ、首を押さえ付け、仔馬が暴れると、壁に打ち付けた。子馬を蹴り上げ、「なんだと思ってんだ、オラ」と叫んで、仔馬を連れ出すところで、3本で計約3分の動画が終わっている。

これらの動画は、2026年3月15日ごろ、Xで取り上げられ、一部で動物虐待ではないかとの声が上がった。

投稿によると、ユーチューブチャンネル「仔馬カメラ」で配信され、13日15時45分からの時刻が表示されていた。動画で映っていたのは、北海道内の牧場で飼育されている生後20日ぐらいのサラブレッドの仔馬だという。

動画は、X上で拡散され、様々な意見が寄せられている。

これに対し、牧場は、動物虐待とする一部の声にXで反論した。人に危害を加えそうになったので、しつけで動画のような行為を行ったなどと説明している。牧場のアカウントは、17日夕になって削除された。

仔馬カメラの公式Xは16日、この件に対するとみられる「お知らせ」を出した。そこでは、「現在仔馬カメラに関してさまざまなご意見をいただいております」として、「状況を確認しながら、今後の発信や運営体制も含めて見直しを進めています」と説明した。

今回の動画について、動物愛護法に関係する北海道の担当課は3月17日、J-CASTニュースの取材に対し、承知しているとしたうえで、こう答えた。

牧場のある町の畜産担当課は同日、取材に対し、動物虐待に当たるかについて、次のように述べた。

一方で、地元の農協に情報を求めたり、道の担当課に対応の相談をしたりしていると説明した。警察にも、状況について話していることも明らかにした。

動画について、北海道警は同日、取材にこうコメントした。

動画が配信された牧場では、競走馬を送り出しており、過去には、重賞レースのG1を制した馬もあった。レースを運営している日本中央競馬会（JRA）の報道室にも取材依頼しており、回答があり次第、追って伝える。動画が配信された牧場にも取材を試みているが、電話に出ない状態が続いている。

追記（3月17日18時30分）：JRAの報道室は、取材にメールで回答し、「各牧場はそれぞれが独立した事業主であり、JRAが直接指導する立場にはありません」としたが、「若馬の育成において『人馬の安全性を確保するため、人がリーダーである』と教えるしつけは大切です。しかしながら、その大前提は、人が安心できる存在であると理解させ、人馬の信頼関係を築くことにあります。力で屈服させるのではなく、要求を理解させ、従順になるよう教育することが重要です」との見解を示した。牧場の動画については、「今般の事案についての個別のコメントは差し控えさせていただきますが、JRAとしては、前述の管理指針に基づいて若馬の育成を行っていくべきと考えております」とコメントした。

（J-CASTニュース編集部 野口博之）