座ろうとした飼い主さんが床に座ることを決意したそう。ソファの上を見てみると...？猫と暮らしていたら、起こりうる『猫あるある』が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で23万回表示を突破し、「ネコハラあるあるですね」「この光景見れるなら納得」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：『私は床に座ります』→ソファの上を見てみると、『猫たち』が……笑ってしまう光景】

一緒に座ろうと思ったけれども...

Xアカウント「ウルンとリコリンファミリー」に投稿されたのは、ソファでくつろぐ4匹の猫たちの姿。たくさんの保護猫たちと生活しているという飼い主さん。ほのぼのとした素敵な光景ですが、飼い主さんにとっては少し困った状況だったとのこと。

なんとソファの端から端まで猫たちが占拠していたのだとか。4匹の猫たちがそれぞれどっかりと座っていたり、丸くなったりしていたのだといいます。そのため、飼い主さんの座るところはなかったとのこと。仕方なく床に座ることを決意したそう。猫ファーストも猫と暮らす醍醐味の一つですね。

後日、「座れました」と1枚の写真を投稿した飼い主さん。1匹の猫を抱きかかえ、ソファに浅く腰を下ろすことに成功したそう。そうは言っても、3匹だけでもソファの上はほとんどうまっていた様子。一緒に座ってもくつろぎ続ける猫たちから、飼い主さんへの信頼が窺えます。

他の投稿では、椅子の上を占拠している猫の姿が見られました。また、電気カーペットの上ではたくさんの猫がくつろいでいる様子も見られました。猫ファーストの甲斐あって、きっと猫たちにとって快適な空間なのでしょう。飼い主さんの座る場所は限られていても、心安らぐ空間を共有している猫たちと飼い主さんなのでした。

猫あるあるに共感の声

ソファを占領している猫たちを見た方たちから「猫ちゃんいる家庭はそれが平常運転です」「優先は猫チャンズになりますよね」など、共感の声が続々と寄せられていました。

Xアカウント「ウルンとリコリンファミリー」では、猫たちの可愛くてユーモア溢れる姿がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「ウルンとリコリンファミリー」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。