「FFmpeg 8.1」リリース、VulkanとD3D12を中心にGPU活用をさらに拡大したバージョンで開発元もアップデートを推奨

「FFmpeg 8.1」リリース、VulkanとD3D12を中心にGPU活用をさらに拡大したバージョンで開発元もアップデートを推奨