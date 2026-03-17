元中日のレジェンド左腕・山本昌氏（60）とセ・パ両リーグで本塁打王を獲得した山崎武司氏（57）が、東海テレビ公式チャンネル「ドラHOTpress」に出演。中日の今季開幕オーダーを予想した。

なんと両者の打順と守備位置はピタリ一緒。違うのは二塁と遊撃に入る名前だけだった。

「2番・二塁」で、山本昌氏が挙げたのは田中幹也。「打力はおそらく福永（裕基）選手の方が上かな。でも（田中が）1シーズンで何本ヒット、タイムリーを止めてくれたか」と、田中の守備力を優先した。

山崎氏は田中と福永両選手の名前を列記。「（相手）ピッチャーとの兼ね合い（併用）で」と予想した。

「7番・遊撃」は、山本昌氏が山本泰寛、山崎武司氏は村松開人、辻本倫太郎、山本の3人の名前を列記した。

他は「3番・右翼」の上林誠知のところにオープン戦好調の鵜飼航丞、もしくはブライト健太、ボスラー、サノーの外国人に石川昂弥、福永が食い込むかも見どころと話した。

両者の予想がほぼ一致。山本昌氏は「分かりやすくなったのはプラス材料。阪神だって5番くらいまで固定。ドラゴンズも近づいてきた」と説明した。

【山本昌氏と山崎武司氏の中日開幕オーダー予想】

1番・中堅 岡林勇希

2番・二塁 田中幹也（福永裕基）

3番・右翼 上林誠知

4番・左翼 細川成也

5番・三塁 ボスラー

6番・一塁 サノー

7番・遊撃 山本泰寛（村松開人、辻本倫太郎）

8番・捕手 石伊雄太