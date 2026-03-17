山里亮太、関西大学の初代卒業生アンバサダーに就任 4・5に初仕事へ
お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が、母校・関西大学の初代関西大学卒業生アンバサダーに就任することが17日、発表された。4月5日に就任式・初仕事を迎える。
【写真】「だれ？」「イケおじ！」 山里亮太、メガネなしの近影
山里はテレビ・ラジオ・執筆活動など多方面で活躍し、親しみやすい人柄、高い発信力もある。「関西大学卒業生としての視点を生かしながら、今後は関西大学の認知度向上およびブランド価値向上に寄与していただきます」と期待され、今回の任命に至った。
4月5日に大阪・千里山キャンパスで開催される『校友会ホームカミングデー〜2026スプリングフェスティバル〜』で、初代関西大学卒業生アンバサダーの就任式を実施。あわせて、アンバサダーとしての初仕事としてトークショーを開催する。当日は、卒業生や学生をはじめとする来場者に向け、学生時代の思い出や母校への思いなどを語る。
このほか、校友会が発行する機関誌「関大」では、連載企画として山里が登場し、読者（卒業生）との双方向のコミュニケーションの場を創出する企画を予定する。
■山里亮太 プロフィール
1977年生まれ、千葉県出身。関西大学文学部在学中に吉本総合芸能学院に入学。卒業後、漫才コンビ、ピン芸人などの活動を経て山崎静代さん（しずちゃん）と「南海キャンディーズ」を結成、一躍人気者となる。声優、ナレーター、番組司会者などでも活躍中。赤メガネがトレードマーク。
【写真】「だれ？」「イケおじ！」 山里亮太、メガネなしの近影
山里はテレビ・ラジオ・執筆活動など多方面で活躍し、親しみやすい人柄、高い発信力もある。「関西大学卒業生としての視点を生かしながら、今後は関西大学の認知度向上およびブランド価値向上に寄与していただきます」と期待され、今回の任命に至った。
このほか、校友会が発行する機関誌「関大」では、連載企画として山里が登場し、読者（卒業生）との双方向のコミュニケーションの場を創出する企画を予定する。
■山里亮太 プロフィール
1977年生まれ、千葉県出身。関西大学文学部在学中に吉本総合芸能学院に入学。卒業後、漫才コンビ、ピン芸人などの活動を経て山崎静代さん（しずちゃん）と「南海キャンディーズ」を結成、一躍人気者となる。声優、ナレーター、番組司会者などでも活躍中。赤メガネがトレードマーク。