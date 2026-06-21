甲子園での優勝経験もある和歌山県立箕島高校の硬式野球部が、部内でいじめがあったとして、日本学生野球協会は2か月間の対外試合禁止の処分を決めました。これを受けて、きのう、学校側が会見を開きました。箕島高校岡本規 校長「深くおわび申し上げます。本当に申し訳ございませんでした」日本学生野球協会などによりますと、去年11月、箕島高校の硬式野球部内で部員1人に対する9人によるいじめがあったことが発覚。日本