「女性更衣室のロッカーからブラウスやストッキング、靴等が無くなることがたびたびありました」オフィスビルで施設維持管理の仕事をしていた上村さん（仮名、40代男性）は、かつて職場で起きた不可解な事件をそう振り返る。それは各階のテナントの女性更衣室から、衣類や靴が次々と消える連続窃盗事件だった。編集部は上村さんに取材し、当時の状況を詳しく聞いた。（文：篠原みつき）不審者ゼロ。浮上した「マスターキー」