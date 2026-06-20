２０日午後０時２０分頃、神戸市中央区のマンション一室で、「異臭がする」との通報で駆けつけた兵庫県警生田署員が、室内の冷凍庫から損壊された成人男性の遺体を見つけた。県警は男性が事件に巻き込まれたとみて調べている。発表では、通報は前日の１９日に管理会社を通じて近所の住人からあった。署員が駆けつけたが、施錠されていたため、２０日に業者に解錠してもらった。遺体は衣服を着たままで、腐敗していた。現場は