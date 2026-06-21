家事の中でも「料理」は、買い出しから献立決め、調理、片付けまでタスクが多すぎて、嫌いな人にとってはまさに苦行だ。投稿を寄せた40代女性（事務・管理／年収400万円）は、フルタイムの正社員として働きながら、中高生の息子2人を育てている。掃除や洗濯、学校関係など家全般の管理を抜かりなくこなす一方で、料理だけは心底嫌いだという。（文：篠原みつき）「見た目がいいもの、食べたいものを食べたいなら外に行けスタンス」