FIFAワールドカップ2026期間中のイラン代表の移動制限について見直しが検討されているようだ。20日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。ワールドカップ開催国の一つであるアメリカは今年2月、イスラエルとともにイランに対する軍事作戦を開始。これにより、4大会連続7回目の本大会出場を決めたイラン代表は一時不参加の可能性も取り沙汰されたが、ベースキャンプ地をメキシコに変更した上で4年に一度の祭典に臨むこととな