推しのレジいる？「頭の中でパズルを組み立ててる？」持ち上げても荷崩れしないプロの袋詰めに脱帽【作者に聞く】
【漫画】「推しのレジ」の人って居ません？を読む
スーパーの混雑とき、誰もが「あのレジに並べばよかった」と後悔したことがあるだろう。なかじょん(@john11050250)さんが描いた『推しのレジの人って居ません？』は、そんな日常の風景を鮮やかに切り取り、X(旧Twitter)で10万件を超える「いいね」を集めた。
■10万人が共感した「職人技」の凄み
本作で描かれるレジチェッカーは、驚異的な袋詰めの技術を持っている。頭の中で食材をパズルのように組み立て、持ち上げたときに全く荷崩れしない完璧なパッキングを披露する。その手捌きはまさにプロフェッショナルだ。
あまりの反響に、なかじょんさんは「着信のバイブだけでスマホの電源が落ちるほどバズった」と語る。多くの読者が自分だけの「推しレジ」を密かに持っており、その卓越した仕事ぶりを観察していることが、今回の反響で浮き彫りとなった。
■時給を超えた「職人の域」への敬意
なかじょんさんによれば、このレジチェッカーは、仕事にやりがいや達成感を求めるタイプだからこそ、これほどまでのクオリティを実現できているという。
「より多くの人を捌いても時給は同じ」という現実的な意見もあるが、それをも超越した「職人の域」に達した働きぶりは、多くの人を魅了してやまない。よい働き手へ還元されるシステムを望む声もありつつ、そのクールな姿をずっと見ていたくなるのは誰もが同じのようだ。
なかじょんさんは普段、看護師として働きながら、子育てや医療雑学などの漫画も描いている。鋭い観察眼で描かれる日常の一コマは、今後も多くの読者に「納得」とうれしい刺激を届けてくれるだろう。
取材協力：なかじょん(@john11050250)
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