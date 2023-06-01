【追加キャラクター「アレックス」】 3月17日 配信 CEROレーティング：C（15才以上対象）

カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Steam用格闘「ストリートファイター6」において、追加キャラクター「アレックス」の配信を本日3月17日より開始する。

Year 3追加キャラクター第3弾として「アレックス」が参戦する。アレックスは「ストリートファイターIII: New Generation」で主人公として初登場。アメリカのビッグアップル（ニューヨーク）でパトリシアという娘をもつ師匠のトムに育てられ、数々のストリートファイトに挑戦してきた。現在はプロレスラーとしてキャリアを築き、どんな理由であれ、闘う機会を待ち続けている。

「アレックス」はファイターコインを使ってキャラクター単体を手に入れることが可能なほか、「Year 3キャラクターパス」または「Year 3アルティメットパス」を所持している人は、キャラクターがリリースされると自動的に配信される。

【『ストリートファイター6』アレックス（Alex）ゲームプレイトレーラー】

ストリートでの経験やトレーニングの積み重ねを経て、観る者を惹きつける技の数々を操るアレックスは、驚異的な新しい構えや10種類以上の投げ技、そして他の技へとつながる多種多様な攻撃ルートなど、日々新たな技を取り入れている。そして今作のアレックスは「溜めキャラクター」ではない

パワーエイジ「アレックス」の必殺技などを紹介

「フラッシュアックス」と「フラッシュチョップ」

思わず目を覆いたくなるようなまぶしさと共に放つ「フラッシュアックス」と「フラッシュチョップ」。「フラッシュアックス」は、弱パンチまたは中パンチでの波動拳コマンド入力で繰り出すことができる。弱版はコンボの締めに最適で、ガードされても反撃を受けない。一方、中版はヒット時に「ブレイカー・スタンス」へ移行可能。

「フラッシュチョップ」は、波動拳コマンド入力＋強パンチで繰り出すことができる。この豪快な技が地上でヒットすると、相手の体勢を崩して「背面やられ」を誘発、「パワーボム」や「オブリークスタンプ」で追撃して大ダメージを奪える。また「フラッシュチョップ」はガードされても相手より先に動けるのが特徴で、OD版のヒット時は「ブレイカー・スタンス」へ派生可能となっている。

「エアニースマッシュ」

飛び上がりながら膝で相手を地面に叩きつける強力な対空技。弱版と中版は地上の相手には当たらないが発生が早い一方で、強版は対空には少し不向きだが、地上の相手にも当たるのでコンボに組み込むことができる。OD版は発生が早く、ヒットすれば強制ダウンを奪うことができるので、有利な状況下での攻めを継続しやすい。この下からの攻撃技にも要注意。

必殺技「パワーボム」

アレックスの代名詞ともいえる必殺技「パワーボム」は、相手を掴み地面に叩きつけ、近距離でガードを崩す手段として有効。ボタン強度によるダメージの差はないが、発生と投げ間合いが変化する。弱版は最もリーチが長く、強版は発生が早く、中版はバランスが良いといった違いがある。

「パワーボム」ならではの特徴として、ヒットした「フラッシュチョップ」などで相手を背面から掴むと、仕掛ける技が「パワードロップ」になり、大ダメージを与えつつ相手と位置を入れ替えることができる。OD版では、背後から相手を掴んだ際に前方向を入力し続けることで「ハイパーボム」に移行し、相手を好きな方向に投げ飛ばせる。

「ブレイカー・スタンス」

本作よりアレックスの攻撃の1つとして新たに加わった「ブレイカー・スタンス」。その場で屈みこんで構えを取る動作に対戦相手は常に警戒を強いられる。この構えの最中にアレックスはガードをすることができない。しかし、それを補って余りある11種類の派生技に繋げることができる。

「ブレイカー・スタンス」から強パンチを入力すると、頼れる技「ヘビーラリアット」が発動する。この技はガードさせても有利が取れ、さらにボタンをホールドすることでアーマーが付与される。カウンターヒット時に「背面やられ」を誘発する特徴もある。

弱キックを入力すると素早くジャンプする「タクティカルリープ」に派生し、そこから任意の空中攻撃での行動が可能。中キックを入力すると「エアスタンピート」が発動し、ジャンプ後急降下で踏みつけ攻撃となる。

「ブレイカー・スタンス」から「スイープコンビネーション（ターゲットコンボ）」、「ハイパーリフト（投げ技）」、または「デンジャラスアプローチ（投げ技）」をパニッシュカウンターで決めると、それぞれ「フライングスープレックス」、「デスバレーボム」、そして「スパイラルDDT」へと変化する。

「ブレイカー・スタンス」を使いこなして派生技を決めてみよう

レベル1スーパーアーツ「レイジングスピアー」

しゃがんだ状態から一気に強烈なタックルを叩き込む技。この技は発生時に相手の打撃と投げに対して無敵があり、コンボに組み込んで使うのも非常に有効だ。

レベル2スーパーアーツ「スレッジクロスハンマー」

前進しながら強烈なラリアットで相手を粉砕する技。空中ヒット時に相手を壁まで吹き飛ばす性能を持っており、さらに飛び道具対策としても非常に強力だ。対戦相手はしばらくダメージを引きずるだろう。

アレックスにはもう1つレベル2スーパーアーツがある。OD版「パワードロップ」を成功させると、「オメガウィングバスター」へ派生する。この技は、プロレス界のスーパースター、ケニー・オメガがアレックスの一部のモーションキャプチャを担当している。

レベル3スーパーアーツ「ファイナルキャプチュード」

フラッシュチョップでひるませた後、一連の驚異的な組み技で対戦相手を締め付ける技。近距離での切り返しやコンボに組み込むと有効。

Outfit 2

アレックスのOutfit 2は「ストリートファイターIII」でお馴染みの、トレードマークである緑のオーバーオールと赤いバンダナを再現している。ワールドツアーで彼との絆をMAXまで深めると入手できるほか、ショップからファイターコインで購入できる。

(C)CAPCOM