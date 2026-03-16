

キム・ミンソク／青木照(志尊 淳)、河瀬桃子（仁村紗和）、ドラマ『10回切って倒れない木はない』場面カット（C）日本テレビ

志尊淳と仁村紗和が、4月期日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ）にクランクイン。第１話の場面写真が公開された。

【写真】志尊淳＆仁村紗和、ドラマ『10回切って倒れない木はない』場面カット＆撮影風景

春の気配を感じながらも、まだ厳しい寒さの残る３月某日、韓国有数の財閥の養子となった青年、キム・ミンソク（青木照）を演じる主演の志尊淳と、町の診療所で働く医師・桃子役の仁村紗和が揃って撮影に臨んだ。

本作が初共演となる志尊と仁村。撮影の合間には、本作での韓国ロケに向けて韓国語を練習中の志尊と、2024年10月に韓国・釜山で開催された「アジアコンテンツアワード＆グローバル OTT アワード 2024」で最優秀新人賞を受賞し、見事な韓国語スピーチを披露した仁村が韓国語で会話する場面も見られるなど、早くも意気投合の二人。

さらに、3月5日に31歳の誕生日を迎えた志尊へのバースデーサプライズでは、仁村から志尊にプレゼントが手渡された。

この日撮影したのは、出会って間もない二人が商店街で偶然、遭遇するシーン。青果店で買い物する桃子を見かけるミンソク。会話を交わしていると、底が抜けてしまった買い物袋から果物や野菜が転がり落ちて…という自然と笑みがこぼれる微笑ましい場面が展開する。

出会ったばかりのミンソクと桃子の距離が、ふいに近づくきっかけになる思いがけないハプニング。この後、惹かれ合いながらも、さまざまな試練を乗り越えることになることを今はまだ知らない二人の穏やかな時間が流れる。ここからいったいどんな波瀾万丈の純愛ラブストーリーが繰り広げられるのか！？

志尊淳コメント

仁村紗和コメント

やっとクランクインできました。半年以上ミンソクの事を考え、寄り添ってきた自分としては、やっとこの時が来て嬉しいと思う一方で、ここから始まる茨の道をしっかりと生き抜く覚悟を決める1日になりました。現場は仁村さんをはじめとするキャスト、スタッフととても温かい空気で撮影することができ、安心しています。引き続き温かい現場作りを目指すとともに、各々の魅力を最大限発揮できるよう、主演として頑張っていきたいなと思っています。台詞だけではなく、空気、色、呼吸、温度、色んなものを感じていただけるような作品作りを目指していきます！お楽しみに。ついに始まりました！楽しいシーンから始まってミンソクさんやお姉ちゃんとのシーンを撮ったりしました。志尊さんはすごく情熱がある方で、座長として現場をしっかり見て引っ張ってくれていてとても心強いですし、私も遅れをとってはいけないな、という気持ちです。これから2人のシーンも重ねていきますが、ミンソクも桃子も、色々な逆境があって大変な中でも、倒れないように腐らずに向き合っている姿はすごく素敵です。皆さんに応援してもらえるような二人になっていると思います！

目の前の人の言葉を逃さずきちんと受け取りながら頑張ります！