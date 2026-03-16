今回紹介するのは、Threadsに投稿された、部屋でくつろいでいた猫ちゃんの様子。ただ、くつろいでいただけではありません。こちらの猫ちゃんは何故か近くにあったペットボトルを手置きとして活用していたようです。投稿はThreadsにて、6.6万回以上表示。いいね数は6000件を超えていました。

【写真：部屋でくつろいでいた猫→『おてての先』を見ると…たまらなく可愛い瞬間】

猫の手ってなんでこんなに可愛いんだ…

今回、Threadsに投稿したのは「ずぼらな飼い主と猫の暮らし」さん。

投稿には、部屋でくつろいでいた猫ちゃんの姿が。そして、そのお手手は近くに置いてあったペットボトルにちょこんと置かれていたそうです。いったい、どうしてペットボトルに手を置いているかは分かりませんが、もしかしたらちょうどいい位置と高さだったのかもしれません。

その様子を目撃した投稿主さんは、思わずThreadsに「猫の手ってなんでこんなに可愛いんだ」とコメント。すると、猫ちゃんの投稿はたくさんの猫好きさんの元に届いたそうです。

あまりの可愛さにたくさんの猫好きたちが反応

ペットボトルに可愛いお手手をポンっと置いていた猫ちゃん。その投稿を見たThreadsユーザーたちからは、「か、かわいい。なんでなんで？ちょうどいい高さだったの？」「人間を猫沼に嵌めるために可愛く生まれた生物なんです」「猫は可愛いで出来ています」などの声が多く寄せられていました。どうやら、多くの猫好きさんたちが猫ちゃんの可愛いお手手を見て心和んだようですね。

Instagramアカウント「ずぼらな飼い主と猫の暮らし」では、猫ちゃんたちとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫ちゃんたちとの生活はとても微笑ましいです。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ずぼらな飼い主と猫の暮らし」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。