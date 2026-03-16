【ひらがなクイズ】1分で正解に挑戦！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは「タイの人気料理」
普段、何気なく耳にしている言葉の中に潜む「意外な共通点」を見つけて、頭を柔らかくしてみませんか？
今回は、街の安全を支える職業から、心の拠り所となる風習まで、幅広いジャンルから言葉をセレクトしました。4つの空欄すべてを正しく埋めてみましょう。
□□わりさん
□□もり
□□じない
か□□んがい
ヒント：幸運を祈ったり厄除けのために身につけたりする、小さな袋状の品を何と呼ぶ？
答えを見る
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▼解説
それぞれのキーワードに「おま」を当てはめると、次のようになります。
おまわりさん（お巡りさん）
おまもり（お守り）
おまじない（御呪い）
かおまんがい（カオマンガイ）
地域の平和を見守る「おまわりさん（お巡りさん）」、大切な人の幸せを願って贈ることもある「おまもり（お守り）」、不思議な力が宿ると信じて唱える「おまじない（御呪い）」、そして鶏肉の旨みが凝縮された人気のタイ料理「カオマンガイ（かおまんがい）」。
安全を支える身近な存在から、神秘的な習慣、さらには異国の味覚まで、ジャンルの垣根を超えた言葉たちが登場しました。日本語ならではの面白さがありますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、街の安全を支える職業から、心の拠り所となる風習まで、幅広いジャンルから言葉をセレクトしました。4つの空欄すべてを正しく埋めてみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□わりさん
□□もり
□□じない
か□□んがい
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正解：おま正解は「おま」でした。
▼解説
それぞれのキーワードに「おま」を当てはめると、次のようになります。
おまわりさん（お巡りさん）
おまもり（お守り）
おまじない（御呪い）
かおまんがい（カオマンガイ）
地域の平和を見守る「おまわりさん（お巡りさん）」、大切な人の幸せを願って贈ることもある「おまもり（お守り）」、不思議な力が宿ると信じて唱える「おまじない（御呪い）」、そして鶏肉の旨みが凝縮された人気のタイ料理「カオマンガイ（かおまんがい）」。
安全を支える身近な存在から、神秘的な習慣、さらには異国の味覚まで、ジャンルの垣根を超えた言葉たちが登場しました。日本語ならではの面白さがありますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)