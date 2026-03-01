プレミアリーグ 25/26の第30節 マンチェスター・ユナイテッドとアストンビラの試合が、3月15日23:00にオールド・トラフォードにて行われた。

マンチェスター・ユナイテッドはブライアン・ムブモ（FW）、マテウス・クニャ（FW）、ブルーノ・フェルナンデス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアストンビラはオリー・ワトキンス（FW）、エミリアーノ・ブエンディア（MF）、モーガン・ロジャース（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

53分に試合が動く。マンチェスター・ユナイテッドのブルーノ・フェルナンデス（MF）のアシストからカゼミロ（MF）がヘディングシュートを決めてマンチェスター・ユナイテッドが先制。

61分、アストンビラは同時に2人を交代。オリー・ワトキンス（FW）、ジョン・マッギン（MF）に代わりタミー・アブラハム（FW）、レオン・ベイリー（FW）がピッチに入る。

64分アストンビラが同点に追いつく。ロス・バークリー（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

しかし、71分マンチェスター・ユナイテッドが逆転。ブルーノ・フェルナンデス（MF）のアシストからマテウス・クニャ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

76分、マンチェスター・ユナイテッドが選手交代を行う。ブライアン・ムブモ（FW）からベンヤミン・シェシュコ（FW）に交代した。

81分マンチェスター・ユナイテッドに貴重な追加点が入る。ベンヤミン・シェシュコ（FW）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。マンチェスター・ユナイテッドが3-1で勝利した。

なお、マンチェスター・ユナイテッドは60分にカゼミロ（MF）、72分にレニー・ヨロ（DF）、90+6分にハリー・マグワイア（DF）に、またアストンビラは41分にオリー・ワトキンス（FW）、69分にエミリアーノ・ブエンディア（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-16 01:20:13 更新