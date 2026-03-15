◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第6節 福島1―2岐阜（2026年3月15日 岐阜メモリアルセンター長良川競技場）

J3福島は15日、アウェーでJ3岐阜と対戦し1―2の逆転負けを喫した。3試合連続でベンチ入りしていたFW三浦知良（59）の出番はなかった。前節には途中出場で自身が持つJ最年長出場記録を59歳17日に更新していた。

チームは前半19分に先制。しかし後半26、41分に失点し逆転を許した。追加点を狙ったチームは終了間際に5枚目の交代枠を使い切り、この日三浦に出番は訪れなかった。チームはそのまま敗れ今季2勝目を逃した。

2月7日の開幕戦ではスタメン入り。Jシーズン開幕戦のピッチは2017年以来9年ぶりで、J公式戦はJ2横浜FC時代の21年3月10日以来1795日ぶりだった。J公式戦の最年長出場記録（58歳11カ月12日）を更新する先発起用で前半20分までプレー。代名詞のシザース、魂のスライディングも披露してスタンドを沸かせた。試合後は「自分を褒めてあげたい」と手応えも口にしていた。

第2、3節はベンチ外だったものの第4節から2試合続けてベンチ入りを果たした。ホーム開幕戦となった8日の長野戦では終盤に途中出場し、自身が持つJ最年長出場記録を59歳10日に更新。短いプレー時間ながら今季初勝利（4―2）に貢献した。

J最年長出場記録更新と、自身がJ2横浜FC時代の17年3月12日にマークした「50歳14日」のJ最年長得点記録の更新は次節21日のホーム・J2藤枝戦以降に持ち越しとなった。

なお今季は秋春制への移行に伴う特別大会で、各記録はJ1、J2、J3と別の公式戦として扱う。