約10年間も愛されたカフェが大阪の最新スポットへお引越し

歴史ある図書館から大阪の最新スポットへ移転。目の前には緑が広がる

スモーブローキッチンは中之島図書館の中にあった知る人ぞ知る名店で、「大阪でおすすめしたいカフェは？」という問いに「スモーブローキッチン！」と即答する方も多かったほど、愛されたお店でした。

ぼく自身もよく通っていましたし、なんならオープンして一番最初のお客となったのもぼくだったこともあり、その喪失感は人一倍大きかったのです...。

だからこそ、この移転オープンの情報もまた人一倍嬉しかったわけです！

しかも新天地が、今もなお進化を続けているうめきたエリアにある商業施設「グラングリーン大阪」の一画という驚き。

場所はグラングリーン大阪の中でも、憩いの場となっている芝生が見渡せる特等席で、以前「TALKS cafe & bar」として営業されていたお店に代わって、お引っ越しした形となります。

カタチは違えど、不思議と当時の思い出が蘇ってくる

席数はかなり豊富。大人数で座れる大テーブルも

中之島図書館の静かで詩的な空間も最高だったけれど、これからは開放感たっぷりの新しいロケーションで味わえると思うとワクワクしますね◎。

以前までクラシカルな図書館の中にあったこともあって、どうやってその世界観を再現するのだろうかと思っていたのですが、カタチは違えど、照明、空気感、食、時間の流れなどなど、そのままコピー＆ペーストしたかのような要素もあり、中之島図書館時代の思い出が一気に蘇ってきました。

店内は天井が高くて、とにかく開放的。

ここが大阪のド真ん中だってことを本気で忘れてしまいそうになります。

「スモーブローキッチン」の新しい空間でじっくりとテーブルを囲むのもいいし、なんだか気分が乗れば、テラス席で外の風を感じながら過ごすのもいい。朝から夜まで、どんなテンションの時でも心地よく迎え入れてくれる、頼もしい拠点がまたひとつ増えました。



デンマークスタイルのオープンサンド「スモーブロー」

店名にもなっている「スモーブロー」って何かご存じでしょうか。

デンマーク語で「スモー＝バター」「ブロー＝パン」を意味する、北欧・デンマーク生まれの伝統的なオープンサンドのことで、ファストフードみたいに手づかみでパクッといくのではなく、ナイフとフォークを使ってゆっくりじっくり味わいます。

本場デンマークのライ麦パンは酸味が強くてどっしりしているけれど、ここのベースはライ麦特有の風味や”むぎゅっ”とした噛みごたえはしっかりと残しつつ、マイルドで軟らかな食感。だからこそ、上にのるどんな具材とも見事に調和するのです。

単なる「パンに具材をのせたもの」なんてものではなく、目の前に運ばれてきた瞬間、まるでフレンチの一皿のような芸術的な盛り付けにハッとさせられます。

スタータースモーブローは計6種類。迷ったときは「おまかせ3種盛り合わせ」（ドリンク付）2200円がおすすめ

パンを覆い隠すほどたっぷりの具材を乗せたメインディッシュサイズの「メイン スモーブロー」（2200円〜）のほか、エビや生ハムなどのデリ系から、旬のフルーツを使った甘いスイーツ系までショーケースに色鮮やかに並ぶ小ぶりな「スターター スモーブロー」（各650円）もあったりと、お腹の空き具合やシチュエーションに合わせて選べるのも嬉しいポイント。ちなみに「スタータースモーブロー」のラインナップは、「獣医さんの夜食」「鶏ハムとマッシュルーム」「海老とアボカド」「チョコレート」「季節のフルーツ」「スモークサーモンとビーツ」の6種です。

パフェは終日単品でのオーダーも可能（「スノーホワイトパフェ」1800円）※2026年5月中旬まで提供予定

朝から贅沢したいなって人はスモーブロー、季節のパフェ、季節のスープ、ドリンクがいただける「モーニングスモーブロー＆季節のパフェセット」3000円をぜひ。

スモーブローに負けないくらい大人気のパフェは、ぼくも新作が登場するたびに頼む大好きなメニュー。

今はイチゴが旬の季節にのみ提供される、いちごの甘酸っぱい風味とメレンゲのサクサクとした食感が楽しい「スノーホワイト」が味わえます。

スモーブローは自家製のハムサラダと温泉卵を合わせたものと、ローストビーフをのせたものの2種類がセット。セットのドリンクは選択肢が豊富にあるのですが、コーヒー、もしくは紅茶を頼むと一杯までおかわりができるというサービスも。



これからの暖かくなる季節、外で味わうのも◎

そして、もうひとつ大事なお知らせ。

元々ここで営業していた「TALKS cafe & bar」は、引き続きテイクアウト専門店「TALKS」として同じ空間で新しいスタートを切ることになったのです。

オープンサンドやクロワッサン、ソフトクリーム、ドリンクなどを気軽にテイクアウトしていただけるというわけ。

おいしいものを手に入れたら、目の前に広がるフカフカの芝生へ一直線！

大きな空の下で過ごす穏やかでおいしい時間が、暖かくなるこれからの季節をさらに豊かにしてくれるはず。



■smørrebrød KITCHEN（すもーぶろー きっちん）

住所：大阪市北区大深町5-94 グラングリーン大阪 ショップ＆レストラン うめきた公園 サウスパーク B棟

TEL：050-5004-7109

営業時間：9〜22時（フード21時LO、ドリンク21時30分LO）

定休日：不定休



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●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

